Le Rugby Club Toulonnais va-t-il réussir à se qualifier pour les phases finales du Top 14 cette saison ? Une question simple, qui dépend pourtant de beaucoup de facteurs dans ce championnat plus serré que jamais. Toulon est pour le moment à la cinquième place, avec un match de retard sur la plupart de ses concurrents. Seul Bordeaux-Bègles compte une rencontre en moins que les joueurs de la Rade. Une situation qui semble donc confortable, mais au vu de l’écart minime qu’il y a entre toutes les équipes jusqu’à la neuvième place, tout peut encore arriver lors des derniers matchs.

D’autant plus que Toulon entame une semaine à gros danger. Les Rouge et Noir viennent de s’imposer contre Toulouse, qui avait laissé ses cadres au repos ce samedi (44-10), et enchaînent deux déplacements périlleux cette semaine. Dès mardi, il faut aller dans l’Hérault affronter un Montpellier en forme, avant de partir en Auvergne se frotter à Clermont samedi. Ces deux rencontres resserrées décideront peut-être du verdict de la fin de saison toulonnaise. "Contre Toulouse, on a solutionné une équation, il nous en reste quatre", prévient d’ailleurs Patrice Collazo.

Deux déplacements cruciaux

La rencontre au GGL Stadium ce mardi n’était pas prévue dans les plans toulonnais à la base. Initialement programmée le samedi 17 avril, ce duel de la 21e journée a dû être reporté à cause de plusieurs cas positifs à la Covid détectés dans les rangs de Toulon. Le parcours des Montpelliérains en Challenge Cup a fait qu’en plus, ce match a été reporté en semaine, ce mardi donc. "Pour moi, à 37 ans, savoir qu’il faut rejouer dans trois jours, ça me fait déjà mal à la tête", riait jaune Sergio Parisse. Il n’est en plus pas le bon moment pour Toulon d’affronter ce Montpellier-là, qui a récupéré de la confiance et qui est dans un superbe état de forme. Les hommes de Philippe Saint-André sortent d’une série de sept succès de suite toutes compétitions confondues.

Le défi qu’attend Toulon mardi est donc déjà imposant. Et seulement quatre petits jours après cette rencontre, ce sera Clermont au programme. Les Jaunards qui doivent assurer leur place dans les 6, et faire oublier le lourd revers subi sur la pelouse du Racing 92 ce week-end (45-19). Inutile donc de préciser que les Clermontois ont visé la rencontre contre Toulon pour emmagasiner des points et de la confiance.

Calendrier final compliqué

Alignés ce samedi soir contre Toulouse, les internationaux toulonnais comme Gros, Ollivon, Villière ou la charnière Serin – Carbonel ne pourront pas certainement pas enchaîner les trois rencontres. Vient alors une question, Toulon, qui doit absolument ramener des points de ces déplacements, doit-il faire une sorte d’impasse sur un des deux matchs pour se concentrer pleinement sur l’autre ? "C’est Patrice (Collazo) avec le staff qui va essayer de gérer au mieux les énergies, pour avoir l’équipe la plus compétitive possible", explique Parisse. L’obligation d’obtenir au moins une victoire de ces deux déplacements est d’autant plus grande, que les deux rencontres qui suivront pour terminer la saison seront contre des adversaires directs : Bordeaux et Castres.

Engranger un maximum de points sur quatre matchs dont trois à l’extérieur, tel est donc le défi toulonnais en cette fin de saison. Si la marge est faible avec ses autres concurrents, les hommes de Patrice Collazo gardent tout de même leur destin entre leurs mains et compteront aussi sur les résultats des autres clubs pour se qualifier. Entre Bordeaux, Castres, le Stade français et Lyon, tout le monde ne gagnera pas tous les matchs. La semaine marathon de Toulon commence maintenant et elle sera tout aussi éprouvante que stressante et importante.

