"Toulon, c’est mon club, a expliqué Ollivon. Je me sens pleinement épanoui. La vie a fait que j’ai noué des liens particuliers avec le RCT. C’est assez fort ce que je ressens. J’aime le RCT, je continuerai à défendre ces couleurs et à tout donner. L’implication que j’ai et l’énergie que j’y mets, ça continuera. Cette histoire est particulière depuis le début. Je me suis construit à travers ce club. Chaque personne que j’ai pu rencontrer, entraîneurs comme dirigeants, m’a fait grandir. Toulon, c’est un tout pour moi. Je suis reconnaissant et je donne tout ce que j’ai au club."