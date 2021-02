Toulon - Bayonne

Pour ce premier match en retard, le Rugby Club Toulonnais reçoit au stade Mayol l'Aviron bayonnais. Largement favori, Toulon est pourtant en difficulté depuis quelques semaines. Après deux défaites, contre Brive et La Rochelle, ils se sont imposés de seulement quatre points sur la pelouse de la Section paloise. De leur côté, Bayonne a grandement souffert la semaine dernière face à l'ASM Clermont en prenant 70 points. Avant leur victoire face à Brive, les bayonnais restaient sur cinq défaites d'affilées. Avant dernier du championnat, l'Aviron bayonnais va avoir du mal à s'imposer à Toulon.

Notre pronostic : Victoire bonifié de Toulon

Agen - Clermont

En quête de victoire depuis la toute première journée de championnat cette saison, le SU Agen reçoit, pour le match en retard de la 16e journée, le quatrième du Top 14, l'ASM Clermont. Comme vu juste avant, les clermontois sont en forme après avoir infligés 73 - 3 à Bayonne la semaine dernière. Sur les quatre précédent matches à domicile, Clermont en a perdu un seul, d'un seul point, face à Bordeaux-Bègles. Même si l'espoir de voir une toute première victoire d'Agen est grande, cette rencontre face à l'ASM ne semble pas encore être la bonne.

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif pour Clermont

La Rochelle - Toulouse

Pour le troisième et dernier match de ce week-end, c'est un énorme choc qui s'avance entre les deux Stades. À seulement un point d'écart, les deux clubs restent constants dans leurs victoires et donc, dans les premières places du classement de Top 14. Lors de leur précédente rencontre en tout début de saison, les toulousains s'étaient imposés à domicile. Cette fois au stade Marcel Deflandre, les rochelais comptent bien prendre leur revanche. Invaincu depuis novembre, le Stade toulousain a chuté la semaine dernière face à Lyon. Et La Rochelle n'a pas brillé face au Stade français le week-end dernier. Les deux équipes devraient pourtant nous offrir un beau match puisqu'il y a la place de 1er du classement à aller pour le Stade toulousain et la conserver du côté Stade rochelais.

Notre pronostic : Victoire La Rochelle