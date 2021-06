Ils ont brillé

S’il a alterné le très bon (avec un 5/6 dans les tirs au but) et le franchement moyen (à l’image de ce ballon arraché par Jalibert qui conduisit à l’essai de Lam), Thomas Ramos n’en garde pas moins pour lui une froideur à toute épreuve, qui lui a permis d’assumer avec brio la charge d’ouvreur après la sortie de Ntamack, jusqu’à inscrire l’essai de la victoire des siens. Harcelant en permanence par la défense girondine, Antoine Dupont a également su garder son calme, occuper le terrain avec métier, assurer de parfaites couvertures au fond du terrain et surtout gérer une fin de match très compliquée, derrière un pack sur le reculoir.

Un huit de devant au sein duquel les principales louanges peuvent échoir au numéro 8 Selevasio Tolofua (décisif sur l’essai de Ntamack et auteur d’un conteste décisif sous ses poteaux) et surtout à François Cros, qui a assumé le rôle de papa du pack et parfaitement su annoncer en touche dans une fin de match à couteaux tirés.

Ils ont tenu leur rang

Attendu pour son punch, Santiago Chocobares n’a pas déçu, utilisé à plusieurs reprises en début de match sur des touches longues pour viser la zone de Jalibert. S’il peut se reprocher un plaquage manqué sur la percée de Seuteni avant l’essai de Lam, il a malgré tout assené de beaux tampons dans un registre frontal. Mathis Lebel s’est lui aussi troué à quelques reprises sur ses lectures défensives mais a tout de même joué sa partition, grattant notamment un ballon en bord de touche. Jusqu’à sa sortie sur KO, Romain Ntamack jouait de son côté une partition très propre (ornée d’un essai en contre) à l’image de son capitaine Julien Marchand, qui a certes perdu facilement un ballon au sol mais a su en récupérer un autre.

Mention spéciale enfin à la deuxième ligne de circonstances composée de Rory Arnold et Jerome Kaino qui a fait front avec ses moyens du moment, l’épaule de l’Australien le faisant très rapidement souffrir. On mentionnera ici l’intégralité du banc toulousain, où David Ainu’u, Rodrigue Neti, Yannick Youyoutte, Thibaut Flament et Antoine Miquel ont donné tout ce qu’ils avaient pour contenir l’UBB jusqu’au bout.

Ils ont déçu

Cela devient malheureusement une constante depuis quelques matchs, mais Cheslin Kolbe a livré une nouvelle prestation indigne de son statut de meilleur joueur du monde 2019. Il n’est évidemment pas anodin d’avoir vu son vis-à-vis Ben Lam marquer un doublé, le Sud-Africain ayant sur les deux actions manqué au moins une intervention défensive (plaquage manqué sur Seuteni sur le premier, montée trop resserrée sur le second. Il y eut aussi cette chandelle dévissée vers l’arrière qui atterrit directement en touche, et surtout cette faute au sol sur Uberti qui aurait pu coûter beaucoup plus cher à lui comme à son équipe, à 4 minutes de la fin du match…

Son coéquipier du centre Pita Ahki n’a pas été à la fête non plus, auteur d’inhabituels plaquages manqués et de plusieurs mauvais choix, comme cette sautée pour Lebel qui annihila un surnombre à quelques mètres de l’en-but bordelais.`À un degré moindre, le troisième ligne Rynhardt Elstadt a semblé manquer d’énergie après une gigantesque phase finale de Coupe d’Europe ( à l’image de ce plaquage « facile » raté sur Seuteni), tout comme les piliers Charlie Faumuina et Cyril Baille, bousculés en mêlée et moins en vue qu’à leur habitude dans le jeu courant.

Les notes :

Baille 5/10

Marchand 6/10

Faumuina 5/10

Arnold 5/10

Kaino 6/10

Elstadt 6/10

Cros 7/10

Tolofua 7/10

Dupont 7/10

Ntamack 6/10

Lebel 5/10

Ahki 4/10

Chocobares 5/10

Kolbe 3/10

Ramos 7/10