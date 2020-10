Match très compliqué ce soir pour le CAB avec cette défaite, quelle est votre réaction ?

Oui, il y a beaucoup de déception, on ne s'attendait à perdre ce match aussi lourdement. On est pas du tout au niveau en début de match, on prend deux essais en 10-12 minutes qui nous mettent un peu en panique. On loupe cette entame et derrière on se met en difficulté, on a jamais réussi à revenir au score. Les débuts de match à domicile avaient été notre force l'an dernier, il faut que l'on apprenne et que l'on retrouve cette euphorie que l'on avait.

Vous avez été dominé dans quasiment tout les domaines sur cette partie

Oui, c'est sûr, c'était une grande équipe en face de nous. On se rend compte que sur des petits détails face à des équipes comme celles-là, on le paie cash. On est déçus forcément mais on va d'abord essayer d'apprendre avant de paniquer, ce n'est que le début de saison, c'est une grande équipe qui est venue aujourd'hui. On va apprendre pour montrer un autre visage pour la suite du championnat.

On a senti des Brivistes spectateur en début de match, êtes-vous d'accord ?

Absolument, on prend vite ces deux essais, on fait des petites erreurs et Toulouse s'est engouffré dans nos espaces. C'est une équipe costaud, dès que ça passe les bras, que ça convergent, c'est compliqué d'arrêter leurs assauts. Mais on a quand même montrer un bel état d'esprit notamment quand on revient à 16 à 22. Cela a montré que l'on a pas lâché, qu'on s'est battus. Mais on va pas se trouver d'excuses.

Il y a eu beaucoup de difficultés à mettre votre jeu en place avec des Toulousains agressifs au sol,ça vous a pénalisé ?

Oui bien sûr, ils étaient très efficaces sur les contests et donc sur le début de match, on a pas réussi à enchaîner les temps de jeu. Ils ont eu la main mise sur la partie, c'est eux qui ont géré le tempo. Derrière, c'est compliqué mais on a eu une bonne tenue en mêlée et en touche, on a pas été trop mal. Il y a quand même du positif à retenir et on doit s'appuyer là-dessus. Mais Toulouse a su prendre le match par le bon bout avec un bon jeu d'occupation. Chapeau à eux, ils ont fait le coup parait à Brive.

Le début de saison était tout de même positif, vous avez peur du coup d'arrêt ?

C'est sûr que ce n'est jamais idéal de perdre à la maison mais l'an dernier, on a eu deux défaites contre le Racing 92 et Agen mais cela ne nous avait pas arrêter. On va pas lâcher et on va relever la tête, on va retourner à l'entraînement avec la banane et progresser.

Un mot à dire sur les décisions arbitrales ?

C'est des sujets délicats. En parler ne changera pas le score. Avant de parler de l'arbitrage, on va surtout regarder de notre côté ce qui n'a pas marché, où est-ce que l'on peut progresser, comment essayer de toucher le haut niveau et après on pourra en parler. L'arbitrage, il est toujours de ton côté quand tu es dans l'avancée, quand tu domines. Aujourd'hui, on ne l'a pas eu. Peut-être que si l'on avait été au rendez vous sur l'intensité, la donne aurait changé.

Propos recueillis par Kenny Ramoussin