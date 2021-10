Les matchs :

Samedi 23 octobre : Castres - Brive à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Toulon - Biarritz à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Section paloise - Stade français à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Perpignan - Stade rochelais à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Montpellier - Lyon à 17 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Union Bordeaux-Bègles - Clermont à 21 heures / Live Rugbyrama

Dimanche 24 octobre : Racing 92 - Stade toulousain à 21h05 / Live Rugbyrama

Les arbitres :

Castres - Brive : M.Marbot assisté de M.Nuchy et M.Coussan. Arbitre vidéo : M.Gauzins

Toulon - Biarritz : M.Cardona assisté de M.Rousselet et M.Albert. Arbitre vidéo : M.Bonhoure

Section paloise - Stade français : M.Chalon assisté de M.Praderie et M.Chazal. Arbitre vidéo : M.Dellac

Perpignan - Stade rochelais : M.Blasco Baqué assisté de M.Hourquet et M. Puharre. Arbitre vidéo : M.Rebollal

Montpellier - Lyon : M.Poite assisté de M.Descottes et M.Boyer. Arbitre vidéo : M.Grenouillet

Union Bordeaux-Bègles - Clermont : M.Dufort assisté de M.Marchat et M.Millotte. Arbitre vidéo : M.Zitouni

Racing 92 - Stade toulousain : M.Cayre assisté de P.Ramos et M.Gabaldon. Arbitre vidéo : C.Charabas

Les chaînes et commentateurs :

Castres - Brive en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / François Plisson - Commentaire Multirugby : Thibault Martinez-Delcayrou

Toulon - Biarritz en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Philippe Fleys / Dorian Bercheny - Commentaire Multirugby: Pierre Daudiès

Section paloise - Stade français en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Nicolas Souchon / Jenny Demay - Commentaire Multirugby: Lucas Vola

Perpignan - Stade rochelais en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Gaspard Augendre / Romain Amalric Commentaire Multirugby: Pierre Robin

Montpellier - Lyon en direct sur Canal + : Commentaire - Philippe Groussard / Cédric Heymans / Romain Lafitte

Union Bordeaux-Bègles - Clermont en direct sur Canal + : Commentaire - Bertrand Guillemin / Xavier Garbajosa / Arthur Bourdeau

Racing 92 - Stade toulousain en direct sur Canal + : Commentaire - Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Racing 92 - Toulouse

Premier week-end sans internationaux français et gros handicap pour le Stade toulousain. Pas moins de dix joueurs toulousains sont mis à la disposition de l'équipe de France et ne disputeront donc pas le match du week-end face au Racing 92. Si le club francilien compte aussi plusieurs internationaux convoqués, il pourra lui compter sur des joueurs comme Bernard le Roux, Donovan Taofifenua ou Ibrahim Diallo, revenu au club jeudi. Mais sans même les nombreux absents, ce Racing 92 - Toulouse reste un choc particulier. Le leader se déplace sur la pelouse d'un de ses plus sérieux concurrents. Alors, le groupe toulousain sera-t-il assez profond pour s'offrir le scalp des Ciel est Blanc ? Réponse dimanche.

La stat' : 0, les clubs franciliens ne se bonifient pas

Quel est Le point commun entre Franciliens ? Après huit journées de championnat, les deux clubs franciliens partagent un point commun. Lequel ? Ce sont les deux seules équipes du Top 14 n’ayant pas décroché le moindre point de bonus. Voilà qui explique pourquoi les Lyonnais, avec une victoire de moins mais six points de bonus, se retrouvent devant les Racingmen...

Le joueur à suivre : le grand retour de Thomas

Il y a des joueurs qui vous font regarder un match de rugby. Teddy Thomas, par sa créativité, sa vitesse et son sens de l'essai est un de ceux-là. L'ailier du Racing 92 va retrouver le chemin du Top 14 ce dimanche, pour la première fois de la saison. Blessé après la tournée en Australie avec les Bleus, le feu follet souffrait des ischio-jambiers. Une blessure embêtante, et surtout une rechute frustrante, alors qu'il devait rejouer dès la quatrième journée et la réception du LOU.

TOP 14 - Teddy Thomas (Racing92) va faire son retour face à Toulouse dimancheIcon Sport

Cette blessure lui fait donc manquer la tournée d'automne du XV de France, mais son retour tombe à pic pour le Racing. L'ancien Biarrot est annoncé titulaire sur l'aile lors du choc face à Toulouse et aura donc tout le temps de s'exprimer sur la pelouse hybride de la Paris la Défense Arena. Attendu au tournant, il pourrait être la belle surprise de la journée alors qu'il rongeait son frein depuis maintenant presque quatre mois. À suivre...