Comment avez-vous vécu cette dernière au stade Armandie ?

On a retrouvé quelques valeurs sur la fin de match qui étaient importantes pour finir la saison, même si le contexte du match a vite été compliqué, on a vite été mené au score. On s’est retrouvé à treize contre quinze, puis à quatorze contre quinze sur toute la première partie. Je pense qu’on a quand même montré un beau visage en deuxième mi-temps, des valeurs qu’on avait un peu perdu ces derniers temps.

Vous avez eu trois occasions d’essais, dont un essai refusé. N’êtes-vous pas trop déçu ?

C’est le destin. J’aurais bien aimé marquer pour mon dernier match à Armandie, mais si l’arbitre a refusé l’essai et que je n’ai pas pu scorer sur les autres occasions, c’est comme ça même si j’aurais bien aimé que cela se passe autrement. Ce n’est pas grave, je retiendrais que tu positif de ce match et de tous les moments que j’ai passés ici, ce n’est pas un essai qui va changer les choses.

Cela ne va pas être trop compliqué de quitter Agen, votre club formateur ?

C’est un lieu sacré. J’ai vécu des années incroyables ici. Ça fait vingt ans que je suis là, on se change dans les vestiaires dans lesquels je me changeais quand j’étais petit. J’ai commencé ici à l’âge de cinq ans, donc le SUA c’est une grosse part de ma vie. C’est vrai que c’était assez émouvant avant le match, ça fait bizarre de se dire qu’on jouera ici pour la dernière fois, en tout cas sous ces couleurs-là. C’est vrai que c’est particulier, mais je suis heureux de toutes les années que j’ai passées ici. Ce sont des bons moments que je n’oublierais jamais.

Quel bilan faites-vous de cette saison ?

(Il soupire). On ne va pas revenir sur tout ce que l’on a dit tout au long de l’année mais il y a plusieurs facteurs qui ont fait que nous en sommes arrivés là. Le premier et c’est sincère, je pense que ce sont les blessures de plusieurs joueurs de l’effectif, qui ont fait que cela a été compliqué. Il y a aussi l’état d’esprit, je pense que nous n’avons pas tous été sur la même longueur d’onde, on n’a pas tous eu le même degré d’investissement. Il y a beaucoup de joueurs qui partent, il va y avoir du sang neuf aussi avec beaucoup de jeunes qui vont intégrer le groupe. J’incite aussi nos supporters à supporter le club car je pense qu’il va se passer de belles choses sur les années à venir. Il faut avoir confiance en ce club.

Parliez-vous du manque d’investissement, pourquoi la tendance n’a pas pu s’inverser au cours de la saison ?

Il n’y a pas que cela, il y a tout un tas de facteur, il y a des coachs qui sont partis à la mi-saison, il y a eu des problèmes extra-sportifs dans le groupe aussi. Si nous n’avons pas réussi à relever la tête c’est que cela devait se passer comme ça. Franchement, je ne saurais pas l’expliquer à chaud.

Vous aimeriez revenir à Agen, en Top 14 peut-être, dans quelques années ?

Oui pourquoi pas, je ne ferme pas la porte. Je vais partir à Brive sur les deux trois prochaines années, mais Agen reste mon club de cœur, j’ai passé des années extraordinaire ici, même si cela ne se finit pas comme je l’aurais espéré. Je souhaite le meilleur au club encore une fois. Il va se passer pleins de belles choses avec un nouveau stade et un manager qui sait ce qu’il fait donc je suis confiant pour les années à venir.

Était-ce votre dernière contre le Racing ou vous pensez jouer le dernier match à Lyon ?

Je ne sais pas du tout, cela dépendra de mon état physique car aujourd’hui j’ai joué avec une petite acromio, donc on verra demain à trois comment cela va réagir mais je pense que cela sera un peu galère. Si je joue, je serai très content de finir à Lyon et sinon, malgré le score, c’est une sortie qui me convient ici.