Après 3 années passées au sein du club, en tant que Vice-Président, Stéphane Bourgeais a fait part à son président Jean-François Fonteneau de quitter ses fonctions. Selon le communiqué du SUA, il souhaite « s’engager dans de nouveaux projets et se recentrer sur le développement du Groupe SBSR ». Le Président Fonteneau a pris acte de cette demande et ses fonctions s’arrêteront en fin de saison sportive. Toutefois, il restera membre du Conseil d’Administration. « Ce fut un honneur d’assumer ces fonctions de Vice-Président, une belle aventure aux côtés de Jean-François et ses équipes, a-t-il déclaré. Néanmoins, à ce jour, je souhaite quitter mes fonctions à la fin de cette saison. Il est évident que je reste toujours partenaire.

En tant que fidèle soutien de notre club et administrateur, le SUA pourra toujours compter sur mon engagement et mon implication. » « Je remercie Stéphane qui a assumé la fonction de Vice-Président durant les 3 dernières saisons et je sais pouvoir compter sur lui au cours des prochaines années, a conclu Jeff Fonteneau. L’aventure se poursuit ! »