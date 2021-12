21 : Staniforth, plaqueur fou

Face au Racing 92, lors de la dernière journée, le deuxième ligne castrais Tom Staniforth a terminé la rencontre avec vingt-et-un plaquages ! Son meilleur total de la saison qui en fait le meilleur plaqueur du CO (117 plaquages réussis), et de loin (Florent Vanverberghe en cumule 66). Dans ce secteur, il est le deuxième du Top 14 version 2021-2022, derrière le Biarrot Mathieu Hirigoyen (120).

48 : Paris supporte mal les voyages à Toulouse

Pour le Stade français, les voyages à Toulouse se suivent et se ressemblent. Et pour cause. Les Parisiens avaient subi l’an passé une lourde défaite face aux futurs champions de France. Une défaite sur le score 48 à 24. Il faut dire que les Toulousains avaient été vexés du revers cinglant subi au match aller (48-14). Deux ans plus tôt (cette opposition n’a pas eu lieu lors de la saison 2019/2020), les Parisiens avaient également encaissé la bagatelle de 49 points dans la ville rose...

Top 14 - La joie des joueurs de Toulouse contre le Stade français le 10 janvier 2021Midi Olympique

8 ans que Perpignan n’a pas gagné contre Castres

Pour trouver trace d’une dernière victoire de Perpignan face aux Tarnais, il convient de remonter quelque peu en arrière et plus précisément à l’été 2013. En effet, entre la relégation en Pro D2 et les quelques confrontations entre les deux clubs, l’ultime succès de l’Usap face au CO remonte à plus de 8 ans (26-23), grâce notamment à un essai dans les dernières secondes de Camille Lopez, alors demi d’ouverture du club catalan.