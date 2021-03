Régis, avez-vous eu l’impression que vos joueurs ont été à la hauteur de l'événement, ce soir ?

Le score reflète la déception. Les joueurs n’ont pas été à la hauteur, non. En première mi-temps, ils l’ont plus ou moins été, mais nous avions l’avantage du vent. Néanmoins, nous avons fait quelques grosses erreurs qui ont permis aux Bayonnais de rester dans nos 22 mètres. Ils en ont profité pour marquer. De notre côté, nous n’avons pas réussi à passer devant… Mais globalement, sur l’ensemble du match, les joueurs n’ont pas été à la hauteur de ce que l’on souhaitait.

C’est un match que vous aviez clairement ciblé, plus que les autres, vu le classement de l’Aviron ?

Oui. Qu’est-ce qu’on a comme objectif aujourd’hui ? Se maintenir ? Se qualifier ? Le seul objectif, c’est d’aller chercher des victoires. Si on pouvait espérer quelque chose, c’est bien sûr contre des équipes comme Bayonne - qui nous sont très supérieures aujourd’hui, c’est évident - mais on essaye de cibler des petits objectifs pour se motiver et s’entraîner. Ce soir, nous ne l’avons pas atteint.

Quels sont vos objectifs, désormais ?

L’objectif, c’est de chercher à progresser, faire mûrir des joueurs et au moins se faire plaisir sur le terrain. Il faut se fixer des petits objectifs individuels et franchir les étapes pour préparer l’an prochain.

Votre jeu au pied, en première mi-temps, vous coûte cher…

Exactement. Il y a aussi une touche et un lancer pas assuré. Globalement, c’est sur nos fautes grossières qu’on laisse Bayonne dans nos zones défensives et par leur qualité de jeu, ça leur permet de marquer rapidement.

Vous êtes dans le coup, puis vous craquez, comme souvent, à l’heure de jeu. Est-ce un problème physique ?

Je pense qu’il y a un problème de fond général qu’on essaye de trouver et de résoudre. C’est un problème de confiance, peut-être un peu de technique et de qualité sous fatigue. Il y a beaucoup de choses qui font qu’on ne maintient pas le bras de fer.

Est-ce que le fait d’avoir baissé les bras est une chose que vous acceptez ?

C’est difficile à accepter, quand même.

Vous paraissez abattu...

Je suis déçu.

Encore plus que sur les autres matchs ?

Oui. C’était une opportunité de se mesurer à une équipe qui nous semblait assez abordable. Elle n’est pas au niveau de l’ASM en termes d’effectif ou de structures. De par son classement, aussi, on pouvait imaginer être un peu plus compétitif. On pensait pouvoir se donner les moyens d’espérer. Il se trouve qu’ils sont vraiment supérieurs à nous.

Est-ce un constat d’impuissance ?

Le constat, c’est qu’aujourd’hui, on n’a pas répondu présent dans ce qu’on voulait faire. Nous voulions être compétitifs, maintenir ce bras de fer et voir, ensuite, ce que ça pouvait donner. On voulait au moins se donner les moyens d’espérer. On a un petit peu espéré, mais on a fait beaucoup trop de fautes basiques et grossières en première mi-temps. Celles-ci ne nous permettent pas de passer devant. Derrière, tout s'enchaîne.

Selon vous, vous craquez en seconde période parce que vous gérez mal la première ?

Non, on aurait pu craquer pareil. Je dis juste qu’en première mi-temps, on donne des points trop faciles à mon sens. Les Bayonnais ont parfaitement bien exploité nos erreurs, il faut être lucide par rapport à ça. Le constat, c’est que notre gestion du jeu au pied et nos erreurs grossières ne nous permettent pas d’être un peu plus dominants, avec le vent et d’en profiter. On aurait aimé gagner cette première mi-temps avec le vent. Puisqu’on parle de petits objectifs, ça aurait pu en être un… On ne l’a pas fait.