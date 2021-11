Dixième journée, huitième victoire pour le Stade toulousain. Etait-ce votre objectif en début de saison ?

C'est vrai que nous nous étions fixé des objectifs. Sur ces dix matchs, on en perd deux même s'il y avait moyen de s'imposer la semaine dernière. Mais les comptes sont bons. Quand on se présente sur le terrain en portant un maillot du Stade toulousain, c'est pour gagner le match. On voulait gagner le maximum de rencontres. Les résultats sont là, même si nous avons encore une bonne marge de progression.

Vous viviez votre première titularisation depuis longtemps, quelles ont été vos sensations ?

Ca va, ce n'est pas encore la folie car il reste deux ou trois choses à régler : des sensations, des souvenirs qui doivent revenir... mais il faut du temps de jeu. Les 20 minutes la semaine dernière m'ont fait du bien sur les contacts, cette fois sur des phases plus longues, en attaque ou en défense. Ca va aller de mieux en mieux.

L'Usap vous a t-elle surpris ?

Non, on savait que cette équipe avait fait de belles performances à l'extérieur. Sur la première mi-temps, on a manqué de patience et de précision, un peu comme la semaine dernière contre le Racing. Les Catalans ont été efficaces et dangereux, notamment en contre-attaque. À la mi-temps, on s'est dit les choses : il fallait qu'on tienne le ballon et que l'on soit plus patients.

Qu'est ce qui vous a remobilisé ?

L'essai avant la mi-temps nous a fait du bien. Il montre la force de caractère de l'équipe, même si le groupe est très jeune. Du coup, nous sommes repartis aux vestiaires à 15-15 et là, cela devenait un nouveau match. On savait ce qui n'allait pas, il fallait juste le corriger.

Qu'est ce qui vous a empêché de tenir le ballon en première mi-temps ?

Nous avons eu pas mal d'occasions dans les vingt premières minutes mais sans marquer à chaque fois. On prend des pénalités dans leurs 22 mètres, on ne joue pas notre rugby, on essaye de partir seuls et au final, on se fait pénaliser dans le jeu au sol. On a pas su concrétiser ces actions en étant assez patients et disciplinés.

Vous êtes le seul du vestiaire à regretter la trêve ?

Oui ! (rires) Non, cela va me faire du bien car j'ai beaucoup travaillé pour revenir en forme, mais il est sûr que j'aurais préférer trois ou quatre matchs avant de partir en vacances !