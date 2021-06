Cette "double rangée de personnes alignées côte à côte le long d’un chemin que doit emprunter un individu destiné à être honoré" dixit Wikipédia, est un moment de partage et d’émotion collective. Cette coutume, la Société Générale, partenaire de la Fédération Française de Rugby et de la Ligue Nationale de Rugby et partenaire de la future Coupe du monde de rugby 2023, a choisi de la mettre en avant. D’abord, lors du dernier Tournoi des 6 Nations sur le digital, via son activation la #HaieDHonneurSG.

"Tout au long des parcours professionnels des joueurs et joueuses du XV de France, il y a des femmes et des hommes sans qui rien ne serait arrivé, sans qui rien ne serait aujourd’hui possible. Dans une aventure sportive, tout le monde compte, y compris les anonymes, y compris ceux qui sont moins visibles mais toujours présents." dixit le communiqué de presse de la marque. C’est pourquoi de nombreux joueurs ou joueuses portant les couleurs des équipes de France, tels Romain Ntamack ou Gaëlle Hermet, ont symboliquement fait cette haie d’honneur sur les réseaux sociaux, contexte sanitaire oblige.

"Jamais je n’aurai pensé pouvoir vivre un tel moment"

Mais pour cette finale de Top 14, la situation liée à la Covid s’améliorant, la Société Générale a décidé de frapper un grand coup. Dix fans de "Par Amour du Rugby" ont été sélectionnés sur les réseaux sociaux à la suite d’un concours pour assister à la rencontre et former une haie d’honneur lors de la remise du Brennus aux vainqueurs du Top 14. Un moment unique qui donne du sens à cette magnifique opération. "Cette soirée fut vraiment pleine d’émotions, confirme l’un des heureux participants Xavier Capdevielle. Nous étions idéalement placés pour voir le match. Ayant joué au rugby plusieurs années dans le Sud-Ouest (Sévignacq) et étant un grand passionné de rugby, assister à ce match entre les deux plus grosses écuries du Top 14 était juste énorme. Et puis à la fin du match, voir de près les joueurs, pouvoir les féliciter, toucher le bouclier de Brennus, ainsi que voir les commentateurs dont Isabelle Ithurburu qui est native de Pau comme moi, c’était fabuleux."

Société Générale : dix fans de "Par amour du rugby" pour une haie d’honneur aux championsMidi Olympique

"Ce qui m’a le plus marqué, c’est d’avoir pu échanger avec certains joueurs comme Kolbe et Dupont qui sont pour moi les meilleurs joueurs au monde à leurs postes. Cette soirée restera dans ma tête pour toujours." Un sentiment partagé par Julie Combefreyroux-Fauqué, une autre chanceuse de ce concours. "C’était incroyable, a-t-elle confié. Je n’en reviens toujours pas d’avoir pu checker les joueurs, prendre des photos avec eux, toucher le Brennus. C’était ma première fois au Stade de France. C’est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, surtout que je suis supportrice du Stade toulousain." "Jamais je n’aurai pensé pouvoir vivre un tel moment, a confirmé Vincent Gervais. Vraiment un grand merci à la Société Générale pour ces émotions." Dont acte. A. B.