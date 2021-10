C'est un énorme coup dur pour le MHR et le XV de France. Arthur Vincent, 22 ans, 14 sélections, ne devrait pas rechausser les crampons avant au moins avril 2022.

Lors de la rencontre ayant vu son équipe l'emporter à domicile contre le Stade rochelais, le joueur polyvalent (principalement placé à l'aile en ce début de saison) a été contraint de sortir au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Sur le bord du terrain, il semblait alors en grande souffrance, et l'état de son genou suscitait de nombreuses craintes et inquiétudes... justifiées. Le verdict communiqué ce lundi est sans appel : rupture des ligaments croisés du genou gauche pour le jeune Héraultais. Autrement dit, plus de six mois d'indisponibilité.

Cette semaine, Vincent subira donc une intervention chirurgicale. Son absence longue durée sera d'autant plus dommageable qu'elle l'empêchera de porter à nouveau le maillot bleu lors de la tournée d'automne et lors du prochain Tournoi des VI Nations. Le Montpelliérain s'était pourtant montré à son avantage en Australie, confirmant de nombreux espoirs placés en lui.