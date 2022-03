Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, il est à la tête des campagnes promotionnelles de la Fédération italienne. Plus récemment, on s'attendait à son retour pour les dernières rencontres du Tournoi. Le sélectionneur de l'Italie Kieran Crowley l'avait évoqué en conférence de presse. Mais le légendaire troisième ligne italien Sergio Parisse ne jouera pas les deux derniers matches du Tournoi des 6 Nations, préférant "aider" son club de Toulon, 12e de Top 14, à "se sortir de cette situation difficile", a-t-il expliqué jeudi. "La liste est sortie et je ne suis pas dedans. Ça avait été discuté avec l'entraîneur : je comptais pouvoir faire un match avec la Squadra mais je n'avais pas pris en compte qu'on aurait des matchs en retard et que le club soit dans cette situation", a assuré Parisse en conférence de presse.

L'ex-capitaine italien n'a plus porté le maillot des Azzurri depuis une défaite contre l'Afrique du Sud (49-3) lors de la phase de poule du Mondial 2019. "J'ai décidé de rester à Toulon parce qu'on a des matchs importants pour le club (dès samedi chez la lanterne rouge Biarritz, ndlr). J'aurais pu être disponible mais j'ai décidé de rester. Il y avait un peu de déception de la part du staff. Dans la vie il faut faire des choix et j'ai toujours dit que ma priorité était le club. Mon choix s'est fait par rapport à notre situation, pour essayer d'aider le club à pouvoir se sortir de cette situation difficile", a-t-il encore expliqué.

Les adieux internationaux du légendaire capitaine italien (38 ans, 142 sélections) ont été plusieurs fois repoussés : d'abord par un typhon qui avait entraîné l'annulation du dernier match des Azzurri à la dernière Coupe du monde en 2019 puis par la pandémie de Covid-19 qui l'avait empêché de célébrer une dernière cape devant du public en Italie. Les hommes de Kieran Crowley ont encore deux matchs à disputer dans le Tournoi des 6 Nations 2022, contre l'Écosse puis au pays de Galles. Les Transalpins n'ont plus remporté de match dans la compétition depuis février 2015.