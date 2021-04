Quelle semaine ! On a finalement appris samedi matin que Bordeaux-Montpellier n'aurait pas lieu cette semaine (dimanche à 14 h 45). Les tests de jeudi soir étaient tous négatifs chez les Girondins, mais il y avait un cas dans ceux de vendredi soir, faits par acquis de conscience. Impossible donc de jouer ce satané match reporté d'abord une première fois de vendredi à dimanche. (Aucune date de repli n' a encore été annoncée).

La conférence de presse prévue samedi midi pour annoncer l'équipe a été annulée. Evidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour l'UBB qui va jouer sa demi-finale européenne contre Toulouse sans avoir joué depuis trois semaines (son match à Agen du 17 avril a également été reporté). Christophe Urios ne nous avait pas caché en semaine combien cette situation était perturbante : « Si nous avions joué dimanche, nous n'aurions vécu notre premier entraînement collectif que vendredi, » avait-il indiqué, alors que son effectif s'entraînait par petits groupes. Mais le manageur des Bordelais ne voulait pas chouiner ou se plaindre plus qu'il n'en faut. « On subit les événements, mais je me sens l'âme d'un combattant. Je ne suis pas du tout démoralisé. On aura la fin de saison qu'on mérite. C'est sût que ce n'est pas celle qu'on avait imaginée. Nous avions déjà eu du mal à la lancer, rappelez-vous, avec un premier match reporté (contre le Stade Français, NDLR). Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même la santé de mes joueurs. Après sur un plan sportif, tous ces reports ont une incidence énorme sur le rythme ou plus exactement sur la dynamique de mon équipe. Le fait de jouer, de repartir tout de suite, c'est très important. » Urios connaît trop les contraintes du haut niveau pour ne pas craindre d'affronter Toulouse sans compétition fraîche dans les jambes : «Et en suivant, nous aurons peut-être à jouer trois matchs en une semaine, » poursuit Christophe Urios. Allusion à l'enchaînement possible : Bayonne-Agen-Castres entre le 7 et le 14 mai.

In rappelle quand-même que l'UBB est toujours en course pour sa première qualification en phase finale, ils sont cinquièmes mais dans un mouchoir de poche avec Lyon et Toulon, ses poursuivants. Les éventuels reports peuvent devenir cruciaux si il faut jouer en semaine à quelques jours d'un autre rendez-vous.

Christophe Urios a quand-même trouvé un bon côté à toute cette séquence : « Nous avons récupéré tous nos blessés. » Il voulait notamment parler de Jandre Marais et de Bautista Delguy forfaits avant le match UBB-Racing du 11 avril, dernier joué à ce jour par les Girondins.