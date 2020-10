Ce soir à 21h05 face au Stade Français, Clermont sera de retour sur les pelouses du Top 14 après une semaine de repos forcée suite au report de son match contre l’Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière. Les Auvergnats voudront confirmer la victoire obtenue il y a deux semaines face à Agen. Après un début de saison compliqué, les joueurs du Puy-de-Dôme auront aussi à cœur de montrer un meilleur visage et de la constance dans le jeu.

Pour cela, l’entraîneur de l’ASM, Franck Azéma, et son staff technique ont décidé d’une nouvelle fois titulariser Sébastien Bézy au poste de demi de mêlée. Le numéro 9 est le joueur le plus utilisé à ce poste depuis le début de la saison. En effet, l’international français (7 sélections) sera titulaire pour la troisième fois de la saison en Top 14 sur les quatre matchs disputés par son club.

Surtout, dans ce début de saison en dents de scie de Clermont, Bézy est l’un des joueurs les plus performants de l’effectif. Le joueur de 28 ans est parfaitement installé dans son nouveau club comme il l’a confié à Sport-Auvergne : "Je suis là maintenant depuis quelques mois et je me sens plutôt à l'aise. Quand je suis sur le terrain, c'est à moi de montrer que je peux apporter à l'équipe. En fait, j'ai senti que je m'intégrais facilement alors que je suis d'un naturel un peu timide et je n'avais jamais changé de club. J'appréhendais un peu le changement, mais je suis assez étonné que ça se passe aussi bien. Oui, je suis surpris de mon intégration."

Une complémentarité naturelle avec Lopez

Avec cette troisième titularisation en quatre matchs de Top 14, Sébastien Bézy enchaîne et s’impose comme le nouveau leader à son poste. Cette confiance du staff technique envers l’ancien joueur du Stade Toulousain pousse Morgan Parra (31 ans – 71 sélections avec le XV de France) à jouer un rôle secondaire dans l’équipe. Ce soir, face au Stade Français, l’emblématique demi de mêlée de l’ASM ne sera même pas sur la feuille de match. C’est le jeune Kévin Viallard (19 ans) qui sera le remplaçant de Bézy.

Dans ce début de saison, Franck Azéma veut redonner de la fraîcheur à son effectif avec l’intégration des nouveaux arrivés et de plusieurs jeunes joueurs formés au club. L’une des plus grandes satisfactions du staff technique de l’ASM depuis le début de la saison est notamment l’installation de la charnière composée de Sébastien Bézy et de Camille Lopez.

Le demi de mêlée apprécie cette charnière, il se sent à l’aise avec l’ouvreur international français (28 sélections) : "C'est facile de jouer avec lui, c'est un numéro 10 qui a de la bouteille, qui parle beaucoup sur le terrain. Dans le jeu, il prend beaucoup sur lui, il nous libère d'un poids. En tout cas, ça nous met plus à l'aise à la mêlée". Une charnière qui prend donc du poids à Clermont puisque les deux hommes seront associés d’entrée de jeu pour la troisième fois de la saison en quatre matchs.

Par Damien Souillé.