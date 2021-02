La Covid-19 impact l'élite du rugby français. Si l'année dernière le championnat avait dû être arrêté après 17 journées, cette saison, le Top 14 devrait bien aller à son terme pour le bonheur de tous les amoureux du rugby. Heureux de voir leur équipe favorite sur les terrains, les supporters sont pourtant contraints de la soutenir à distance, derrière un écran de télévision. Avec le huis clos imposé par le gouvernement français, le "seizième homme" ne peut plus encourager, pousser, vibrer au stade derrière son équipe.

En plus d'être sevrés de stade, les supporters ont sûrement remarqué qu'il était de plus en plus dur pour les équipes à domicile de s'imposer sur sa pelouse. Le supplément d'âme apporté par le soutien du public fait cette saison défaut aux joueurs locaux et cela se remarque par le nombre de victoires à l'extérieur cette saison.

Top 14 - Le match Racing 92 -Lyon sans public à la Paris La Défense ArénaIcon Sport

Une forte augmentation du nombre de victoires à l'extérieur

En comparant à la saison dernière, les chiffres sont sans appel. En effet, cette saison en comptant les dix-sept journées terminées (il reste un match à jouer lors de la J15) et en comptabilisant les dix-sept journées disputées la saison dernière avant l'interruption du championnat, le nombre de victoires à l'extérieur a largement augmenté.

Lors de la saison 2019/2020, les formations du Top 14 étaient plus solides à domicile avec seulement 26 défaites concédées, soit 21,9 % de victoire à l'extérieur. Cette saison, on constate une augmentation de 60 % de succès à l'extérieur avec déjà 43 défaites à domicile, soit un total de 36,1 %.

Cette amplification de nombre de succès loin de leur base des équipes de l'élite du rugby français se voit aussi par le nombre de victoires à l'extérieur sur une seule journée. La saison dernière, aucune des dix-sept journées n'avait vu plus de deux défaites à domicile alors que cette saison, il y a déjà eu sept journées avec trois victoires ou plus à l'extérieur. Lors de la onzième et treizième journée, cinq succès sur les sept matchs l'ont été à l'extérieur. Une statistique qui montre bien cette augmentation du nombre de victoires loin de leurs bases des équipes du Top 14.

Plus aucune équipe invaincue à domicile, Toulouse à l'aise loin d'Ernest-Wallon

Les deux dernières équipes encore invaincues à domicile cette saison ont perdu dans leur forteresse entre la semaine dernière et cette semaine. Il y a une semaine, Toulon était défait à Mayol par La Rochelle qui devenait ainsi la dernière équipe qui n'avait pas perdu à la maison de la saison. Mais ce week-end, le Stade toulousain a battu La Rochelle à Marcel-Deflandre faisant qu'il n'y a plus d'équipes invaincue dans son stade cette saison en Top 14. Par la même occasion, les Toulousains ont mis fin à la longue série d'invincibilité du Stade rochelais qui n'avait plus perdu à la maison depuis mars 2019.

Top 14 - Le stade Ernest-Wallon vide Midi Olympique

Avec toutes ses victoires à l'extérieur, une équipe semble parfaitement à l'aise hors de leur stade, il s'agit du Stade toulousain. Le tombeur de La Rochelle ce week-end est la meilleure formation à l'extérieur cette saison avec sept victoires en dix rencontres disputées, soit 31 points pris sur 50 possibles. Le Racing 92 est aussi en grande forme cette saison loin de son aréna avec seulement deux défaites en huit rencontres disputées.

Tout cela montre bien l'impact du public pour les équipes à domicile qui s'appuient souvent sur son "seizième homme" pour trouver un second souffle dans des matchs parfois mal engagés. Nul doute que lorsque les supporters pourront revenir soutenir leur équipe dans les stades du Top 14, le pourcentage du nombre de victoires à l'extérieur pourrait diminuer et revenir à hauteur de ce que l'on a pu connaître la saison dernière.

Par Damien Souillé.