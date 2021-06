C'est un secret de Polichinelle : tout porte à croire que Romain Ntamack ne sera pas disponible pour disputer la finale du Top 14 face à La Rochelle. Victime d'un véritable K.O suite à un choc à la tête avec Seuteni en demi-finale, l'ouvreur international est sorti du terrain sur civière. S'il se sentait bien après le match, il a tout de même confié ne plus se souvenir de l'action qui a précédé le contact avec le centre bordelais. Une commotion de cette envergure nécessite plusieurs semaines d'arrêt et Ntamack sera donc probablement privé de la finale vendredi soir. Il doit encore passer des examens ce mardi matin.

Partant du constat que l'ouvreur ne jouerait pas, quelle configuration tactique pourrait mettre en place Ugo Mola contre La Rochelle ? Repositionnement de Ramos, retour de Holmes... Plusieurs scénarios sont envisageables. Zoom sur les possibilités que possède le coach toulousain.

Ramos ouvreur, Médard à l'arrière

C'est la solution la plus probable. Thomas Ramos a l'habitude d'alterner entre les postes d'ouvreur et d'arrière. Cette saison, il a d'ailleurs été titularisé cinq fois avec le numéro 10 dans le dos. En 2019, il avait même disputé la finale du championnat au poste, en lieu et place de Romain Ntamack, relégué sur le banc. Sa vitesse, sa vision du jeu, mais surtout la grosse qualité de son jeu au pied pourraient lui permettre de retrouver la place d'ouvreur pour le match contre La Rochelle. Conséquence de ce repositionnement, Médard pourrait, lui, être de retour dans le XV toulousain.

Hors du groupe lors de la demi-finale, l'arrière international (34 ans, 63 sélections) apporterait sa grosse expérience, ainsi que la qualité et la sérénité de son pied gauche. "Wolverine" était titulaire au poste lors de la finale de Champions Cup face à ces mêmes Rochelais, il avait subi le plaquage de Botia, entraînant un carton rouge. Alors Médard réalisera-t-il le doublé ?

Holmes de retour et rien ne bouge

Voilà maintenant plus d'un mois que Zack Holmes n'a plus disputé le moindre match avec le Stade toulousain. Gêné par une blessure aux ischio-jambiers après la rencontre face à Bayonne, l'ouvreur australien n'a pas pu participer à la grosse fin de saison toulousaine. Désormais totalement remis de sa blessure, il reste une solution crédible pour prendre le relai de Ntamack et guider l'attaque des siens. Sa présence ne changerait en plus pas grand chose tactiquement pour Toulouse : il remplacerait numériquement Ntamack et ne chamboulerait pas l'équilibre de la ligne de trois-quarts.

Mais la question ici se pose au niveau de son rythme. Est-ce judicieux pour Toulouse de titulariser à un poste clé, un joueur qui n'est plus apparu sur le terrain depuis la mi-mai ? Ugo Mola pourrait en tout cas garder cette option dans sa tête.

Ramos ouvreur, Kolbe arrière, Mallia à l'aile

Le tacticien toulousain pourrait enfin pencher sur une copie du Toulouse de 2019. En finale, contre Clermont, Mola avait aligné Thomas Ramos à l'ouverture, Cheslin Kolbe à l'arrière et Maxime Médard à l'aile. Sur l'autre aile se trouvait Yoann Huget (gravement blessé en début de saison), qui pourrait cette année être remplacé par Juan Cruz Mallia. Ainsi, la composition toulousaine serait fortement inspirée de l'équipe victorieuse en 2019. Mallia, de retour en forme, avait inscrit l'essai décisif face à La Rochelle, en finale de Champions Cup.

Il n'y a donc pas de doute sur le niveau qu'il pourrait afficher. Ugo Mola se retrouve avec le choix du riche et quoi qu'il en soit, cette équipe du Stade toulousain restera terriblement difficile à manœuvrer.

