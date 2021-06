Ils ont tenu leur rang :

Difficile de souligner des satisfactions du côté racingman, même si deux joueurs semblent s’en être globalement mieux sortis que les autres. Il s’agit d’abord de Kurtley Beale, sûrement le meilleur Francilien vendredi soir, du moins le seul à évoluer à peu près à son niveau. Dans une équipe en souffrance, il a tenté d’apporter de la vitesse et il est apparu assez tranchant sur ses interventions, notamment sur une magnifique relance en début de match. C’est encore lui qui a percé en fin de rencontre. Mais c’était trop peu malheureusement. Gaël Fickou a aussi beaucoup tenté, pas toujours avec succès, mais il a trouvé des intervalles dans la défense adverse. Il est aussi le trois-quarts qui a le plus plaqué.

Teddy Thomas et Gael Fickou lors de la demi-finale de Top 14 face au Stade rochelais. Crédit photo : Patrick DerewianyMidi Olympique

Ils ont déçu :

La liste est longue. D’abord la première ligne qui a clairement été dominée en mêlée fermée. Les piliers Hassane Kolingar et Cedate Gomes Sa ont perdu leurs duels, quand le talonneur Teddy Baubigny a même dû céder sa place à la pause sur blessure sans avoir particulièrement brillé avant. Comme l’ensemble du pack, Dominic Bird est également apparu en retrait, volontaire dans les zones de combat mais maladroit. Idem pour Boris Palu dont la densité a fait illusion dans les premières minutes. Puis il s’est peu à peu éteint et a été impuissant, comme tout le monde. Comme Ibrahim Diallo par exemple, la grande satisfaction des dernières semaines. Pourtant très actif avec douze plaquages, soit le meilleur total du Racing, il a souvent reculé. Surtout, il fut transparent ou presque sur le plan offensif. Maxime Machenaud, rayonnant contre le Stade français, a rencontré beaucoup de plus de difficultés dans l’animation en demi-finale. Pas facile non plus derrière un pack qui subit. Fringant dans l’entame, il a ensuite été pris dans l’étau et a disparu. À noter son 2/2 au pied. Virimi Vakatawa a aussi tenté et osé mais il n’avait pas son jus habituel. Après un en-avant d’entrée, il n’a jamais réussi à trouver la faille dans la muraille maritime. Idem pour Teddy Thomas qui, malgré de bonnes intentions dans les premières minutes, a par la suite été à l’image des siens. Battu sur l’essai de Retière, il ne s’est plus du tout montré dangereux après la pause et fut absent des débats. Le constat est sensiblement le même pour Louis Dupichot, lequel n’a pas saisi sa chance ce vendredi.

Virimi Vakatawa face à La Rochelle en demi-finale de Top 14, le 18/06/21. Crédit photo : Patrick DerewianyMidi Olympique

Ils ont sombré :

Une fois encore, Finn Russell est passé à côté d’un grand match. Son talent n’est pas à remettre en cause, comme on l’a vu en début de match avec quelques inspirations géniales et une grosse défense devant son en-but. Mais il est ensuite retombé dans ses travers. D’abord en n’assurant pas certaines sorties de camp, allant jusqu'à se faire contrer, ce qui a conduit à une pénalité rochelaise. Cette séquence fut même un tournant car les Maritimes ont alors intensifié leur domination. Russell, lui, n’a cessé de se compliquer la vie et celle des joueurs autour de lui. Le Racing avait besoin d’un grand chef d’orchestre, il a eu un ouvreur trop brouillon. Antonie Claassen a, quant à lui, raté sa sortie avec le club. Même si son grattage a amené les trois premiers points du match, il a ensuite accumulé les erreurs et les mauvais choix. Battu en l’air par Dulin, auteur d’un mauvais jeu au pied, d’un plaquage raté sur Retière, il n’a jamais trouvé de solution pour relancer la machine. Enfin, c’est la première fois depuis bien longtemps que Bernard Leroux déçoit. L’international n’a pas été à la hauteur de son statut. Il a notamment été pénalisé deux fois, a échappé un ballon en touche et a globalement été très discret. Il est sûrement temps de souffler pour lui.

Beale : 5/10

Thomas : 3/10

Vakatawa : 3/10

Fickou : 5/10

Dupichot : 3/10

Russell : 2/10

Machenaud : 3/10

Claassen : 2/10

Diallo : 3/10

Palu : 3/10

Bird : 3/10

Leroux : 2/10

Gomes Sa : 3/10

Baubigny : 3/10

Kolingar : 3/10