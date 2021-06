Ronan O’Gara (entraîneur en chef de La Rochelle) :

" Le Stade toulousain était dix fois meilleur que nous. C’est décevant mais assez facile à accepter car le résultat est normal. On n’a pas été précis, on n’est jamais rentré dans le match, on a donné trop de cadeaux et contre une équipe comme ça, c’est trop difficile. Jouer comme ça en finale, c’est une grande déception pour moi. Je pense aux supporters qui ont fait le voyage pour regarder ça…Ce n’est pas nous, ce n’était pas le reflet de tout ce qu’on a fait cette saison. À ce niveau, le sport est impitoyable. Je suis triste pour les supporters. La vérité, c’est que Toulouse tape plus fort que les autres équipes. Cela nous a perturbés. Will (Skelton) a perdu le ballon deux ou trois fois et ça donne beaucoup d’énergie à l’adversaire. À la mi-temps, tout le vestiaire était un peu choqué. Je dois féliciter Toulouse. On n’a pas été pris par l’émotion mais tu ne peux pas gagner une finale si tes leaders ne sont pas performants. Pour faire progresser le groupe, j’aimerais savoir pourquoi [ils n'ont pas été performants]. Tu fais 26, 27 bons matches et maintenant tout est à la poubelle. C’est la vérité. "