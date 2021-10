"Je n’ai pas les mots, c’est un cauchemar. C’est une énorme déception. Je félicite les Perpignanais, ils ont su chercher cette victoire. Ils sont vivants dans ce Top 14 et ont montré que lorsque l’on a faim comme ça tout est possible. On a oublié beaucoup de choses dans ce match et notamment de marquer. C'est un coup d'arrêt après trois victoires. C'est frustrant mais ce sont toujours les mêmes symptômes de faiblesse qu’en début de saison. Ça va être difficile à digérer. Après une performance comme ça, on ne met pas de pression sur Fabien Galthié. Quand tu joues comme ça, tu ne peux pas prétendre à jouer pour l'équipe de France."