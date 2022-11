La commission de discipline a rendu son verdict. Ronan O'Gara est suspendu pendant dix semaines et écope d'une amende de 20 000€ dont 5 000€ assortis du sursis. Le motif est le suivant : "atteinte à l'intérêt supérieur du rugby". Plus précisément, le manager du Stade rochelais est reconnu coupable d'un "comportement de nature à porter atteinte à l'image, la réputation ou les intérêts du rugby ou de ses instances". En clair, ce sont les messages envoyés par le technicien irlandais à Franck Maciello, le patron des arbitres français qui sont visés.

Comme le révélait le Midi Olympique dans son édition du 14 novembre, Ronan O'Gara a adressé plusieurs messages particulièrement déplacés pour se plaindre de l’arbitrage en des termes jugés "très mal venus, pour ne pas dire plus", selon une source interne à la Ligue. Ce qui n'a pas arrangé le cas de l'ancien ouvreur, c'est qu'il a été sanctionné deux fois dans un passé proche. En mai dernier, des contestations auprès du corps arbitral lors d'un match entre La Rochelle et le Racing 92 lui valait deux semaines de suspension. La semaine dernière, il revenait à peine d'une autre suspension de six semaines pour avoir manqué de respect envers l'autorité d'un officiel de match, contre le Lou.

Dans l'attente d'un potentiel appel (il a un délai de sept jours), Ronan O'Gara sera requalifié le 30 janvier 2023. Par ailleurs, le club du Stade rochelais a été sanctionné d'une amende de 20 000€ dont 5 000 assortis du sursis.