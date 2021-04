Après 28 jours sans jouer, la reprise des joueurs de Gonzalo Quesada se déroulait dans la chaleur de Jean-Bouin et dans un contexte plutôt agité au club. Mais face à des Palois requinqués par une victoire dans le match de la peur face à Bayonne, les Parisiens ont plus que tenu le rythme et vite pris le large.

Macalou (13e), Naivalu (24e) et Hall (30e) allaient tous les trois dans l'en-but palois en autant d'occasions et Segonds enquillait tout au pied (24-6). Difficile de faire plus clinique à l'inverse de la Section. A l'image d'un essai refusé à Corato (17e) pour un en-avant sur la ligne, les Béarnais n'étaient pas assez efficaces sur leurs occasions de marque. Il fallait attendre la 35ème minute pour que Septar récompense une grosse séquence des siens. "Une leçon de réalisme" pour reprendre les mots du capitaine de la Section, Quentin Lespiaucq, qui donnait un matelas confortable aux locaux à la mi-temps (24-11).

Les cartons jaunes en métronomes

On pensait le premier acte débridé, le second était complètement fou. Tuimaba concrétisait d'abord un nouveau temps fort palois dès l'entame (46e) après un gros travail de Manu qui effaçait Danty d'un solide crochet. Puis Hamdaoui lui répondait après une passe au pied millimétrée de Segonds (50e, 34-18). Tout s'est ensuite accéléré d'un coup pour la Section mais dans le mauvais sens. Coupables d'un hors-jeu volontaire en zone de marque et d'un plaquage à l'épaule, Malié et Van Dyk écopaient chacun d'un carton jaune (54e et 55e).

Si la supériorité numérique ne lui amenait qu'un essai signé Alo-Emile (62e), le Stade Français retrouvait son bonus offensif à la 70e avec une sixième réalisation d'Arrate. 46-18, le break était fait au début du money time mais c'était loin d'être fini... Godener (76e) puis Waisea (78e) étaient exclus à leur tour et les Palois plantaient deux nouveaux essais (Ramsay 74e et Manu 84e) pour finir en trombe et enlever la victoire à cinq points à leurs hôtes (46-32).

Cette partie incroyablement prolifique avec pas moins de dix essais inscrits permet tout de même aux joueurs de Gonzalo Quesada de rester en embuscade à quatre points du top 6 (avec un match en retard). En revanche, comme après son premier succès à Bayonne, la Section Paloise n'arrive pas à enchaîner, rentre bredouille dans le Béarn et reste dans la zone rouge.