Ce nul arraché après la sirène à Toulon, c’est le verre à moitié vide ou à moitié plein ?

On est satisfaits même si on aurait pu ramener autre chose si on avait été plus précis, notamment sur nos sorties de camp et la discipline. Il ne faut pas être trop exigeant, on a pris deux points à la dernière minute. Par rapport à l’année dernière, on commence mieux le championnat et c’est ce qu’on avait ciblé, histoire de mentalement surfer sur une vague positive et préparer sereinement la réception de Brive.

Vous avez concédé une quinzaine de pénalités sur la pelouse de Mayol, comment expliquez-vous cette indiscipline ?

VR : On a fait un retour là-dessus avec Alexandre Ruiz, c’est vrai qu’il y en a quelques unes qui sont très litigieuses mais ça fait partie du jeu, ça va très vite et c’est jamais évident pour les arbitres de prendre une décision dans la seconde. Je crois que de vraiment pénalisables, il devait y en avoir une dizaine. Après on a été sous pression une majeure partie de la première période. Quand on subit on fait des fautes. On n’a pas craqué en défense mais voilà.

La réception de Brive, c’est un match piège par excellence. Le groupe a-t-il mûri depuis la saison dernière ?

Mûri je ne sais pas trop, l’équipe avait quand même de l’expérience. On est peut-être sur un nouveau cycle, on n’a rien à prouver à personne. On veut surtout se faire plaisir, continuer à bosser sans pression pour exister dans ce Top 14. Il faut gagner ce genre de match à la maison. Et puis nous allons aussi retrouver notre public qu’on n’a pas vu depuis presque deux ans maintenant.

Exister dans ce Top 14, c'est-à-dire viser le Top 6 ? Une qualification directe pour les demi-finales ?

Oui c’est viser le Top 6, après tout est jouable. Il y a dix équipes qui peuvent y prétendre. Chaque année il y a des déçus, ça se joue à peu de choses. Il faut engranger le plus de points à domicile et faire le maximum de bons coups à l’extérieur.

Montpellier doit déjà faire face à un premier coup dur avec la perte du talonneur Guilhem Guirado, blessé au biceps et forfait pour trois à quatre mois …

C’est vraiment le point négatif de ce match à Toulon. On y a laissé des plumes. On a déjà une petite liste de blessés. Ce sont les aléas du sport mais tout le monde est sur le pont, c’est le début de la saison. C’est dommage et triste pour lui car c’est sa dernière saison même si j’ai cru comprendre que c’était pas non plus très long. Il pourra refouler les terrains.

Plus personnellement, la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France se rapproche. Vous y pensez ?

Oui et non. C’est un objectif mais pas une obsession. Je pense surtout à être performant avec Montpellier. Les récompenses arrivent si on le mérite et si les résultats suivent. Je ne fais pas de fixette.