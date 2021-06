A tout dire, avant le début de cette rencontre, les paris allaient bon train. Non pas sur le nom du vainqueur, ni sur le score à la mi-temps. Mais bel et bien sur la minute à laquelle les Racingmen allaient inscrire l’essai du Bonus offensif. Brive en roue-libre, maintenue et sans rien à gagner ni à perdre, avec neuf joueurs de première ligne sur la feuille de match, apparaissait telle une victime expiatoire. Ce ne fut pas le cas. Les joueurs de Jeremy Davidson ont vendu chèrement leur peau, mais n’ont rien pu faire face aux Galactiques.

Les joueurs de Laurent Travers ont fait le job pour espérer décrocher une qualification directe pour les demi-finales. Trois essais inscrits en 22 minutes. Les deux premiers par Baubigny (3e et 15e), le troisième par Le Garrec. Et même quand le CAB a réagi par son pilier Doge (21-5, 31e), le club des Hauts-de-Seine a enchaîné sans sourciller avec un quatrième essai signé Teddy Thomas (34e).

La suite ? Une petite balade pour les hommes du président Lorenzetti qui ont inscrit quatre nouveaux essais pour un total de huit. A noter que le dernier a été transformé par le troisième ligne Antonie Claassen qui disputait son dernier match avec le maillot ciel et blanc à Paris La défense Arena.

Las, le point de bonus offensif n’aura servi à rien. Les Racingmen, en raison du point de bonus défensif décroché par La Rochelle à Clermont (25-20), devront en passer par les barrages. "Il n’y a pas de frustration, a dit Boris Palu. On a fait notre partie du boulot. Le coach nous avait dit que nous n’avions plus notre destin entre les mains. Bravo aux Rochelais qui ont su prendre ce bonus défensif." Conséquence : Les Racingmen affronteront le week-end prochain le Stade français.

Un drôle de match en perspective pour le trois-quarts centre du Racing 92 Gaël Fickou. Et pour cause. Ce dernier a joué les deux tiers de la saison avec les Soldats roses avant de franchir le périphérique provoquant débats et polémiques. "Ils (le Stade français) sont remontés très forts pour aller jusqu’à la 6e place, a-t-il déclaré au micro de nos confrères de Canal +. Bravo à eux. Ce sera un gros match pour lequel nous allons nous préparer." "C’est un nouveau championnat qui démarre, a commenté Laurent Travers. A nous de faire en sorte d’avoir trois matchs à jouer."