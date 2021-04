C'était un secret de polichinelle, le derby parisien entre le Racing 92 et le Stade Français est bel et bien reporté, comme vous nous l'annoncions plus tôt dans la matinée. Ce report est dû aux plusieurs cas détectés parmi la première ligne bordelaise qui a débuté la rencontre face au Racing 92 dimanche dernier, lors du quart de finale de la Champions Cup. Le delai d'incubation étant de 7 jours, les Ciel et Blanc sont cas contacts, et la commission covid organisée par le club hier a reçu un avis consultatif défavorable.

Le match pourrait être reporté le week-end du premier mai, dans lequel auront lieu les demi-finales de Coupe d'Europe. Ni le Racing, ni le Stade français n'étant qualifié, le match pourrait avoir lieu. La Ligue et les diffuseurs doivent décider très prochainement.