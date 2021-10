Auteur d’une nouvelle performance fantastique, le troisième ligne aile du Racing 92 a rappelé, à qui pouvait bien en douter, qu’il était depuis plusieurs mois dans une forme resplendissante. Que ce soit dans le jeu de mouvement, où il n’a eu de cesse de se proposer autour de ses centres et de son ouvreur, dans le jeu au sol, où il a contrarié les Toulonnais à tour de bras, ou encore en défense, où il s’est imposé comme le meilleur plaqueur francilien de la soirée, Ibrahim Diallo a réalisé une nouvelle performance XXL. Sauf qu’au-delà de son activité débordante, l’international tricolore (23 ans, 1 sélection) s’est, de plus, montré décisif à Mayol.

Auteur du deuxième essai de son équipe (le troisième pour lui depuis le début de saison) - inscrit au terme d’un bon mouvement des Ciel et Blanc - Ibrahim Diallo a tout simplement entériné les derniers espoirs du RCT, qui voyait le Racing prendre le large : 21-6, à la 54e minute. Et s’il a cédé sa place par précaution à Bernard Le Roux à la 77e minute, le flanker casqué du Racing 92 a, à l’image de son début de saison, été l’un des grands artisans du succès francilien à Mayol. Dans la lignée de sa tournée en Australie, et alors que son nom est à nouveau pressenti du côté de Marcoussis pour les tests d’automne du XV de France, nul ne semble aujourd’hui réellement savoir où s’arrêtera l’envol de " Ibou ".