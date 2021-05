Toulouse - Clermont

Récent champion d'Europe, le Stade toulousain est en fête avant de retrouver le Top 14, face à Clermont samedi. Les Hauts-Garonnais ont laissé beaucoup de forces dans la bataille qui les a opposé au Stade rochelais, et devraient procéder à un large turnover ce week-end. Les leaders du championnat affronteront pourtant Clermont, toujours en lutte pour s'assurer une place dans le top 6 en fin de saison. Nous voyons les Jaunards s'en sortir à Ernest-Wallon.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Brive - Castres

Mathématiquement, Brive n'est pas encore maintenu en Top 14, mais il faudrait un concours de circonstance terrible pour voir les Corréziens finir à la 13e place en fin de saison. Dans ce scénario catastrophe, il y a une défaite sur sa pelouse, contre Castres, ce week-end. Les Tarnais, malgré leur défaite à Bordeaux lors de la dernière journée, restent sur une très bonne dynamique et espèrent encore accrocher une place parmi les six qualifiés. C'est en raison de la forme castraise que nous leur donnons la faveur de nos pronostics.

Notre pronostic : victoire de Castres

Montpellier - Bayonne

Un autre champion d'Europe joue ce week-end en Top 14, le MHR, récent vainqueur de la Challenge Cup. Les Montpelliérains, qui viennent d'enchaîner cinq matchs en 18 jours, reçoivent des Bayonnais toujours en mission pour leur survie dans l'élite. Alors qu'ils avaient décidé de faire reposer leurs cadres à Bordeaux dans la semaine, les hommes de Philippe Saint-André devraient être au complet ce samedi. Mais gare aux Bayonnais, qui ont fait tomber Toulouse à Ernest-Wallon.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Bayonne.

Toulon - UBB

Un duel qui sent bon les phases finales entre Toulon (6e) et Bordeaux-Bègles (3e). Les Toulonnais sont dans l'obligation d'obtenir un résultat pour survivre dans cette lutte acharnée. Eux qui se sont inclinés à Clermont lors de la dernière journée pourront s'appuyer sur leurs cadres samedi. Les Bordelais, qui ont enfin rattrapé tous leurs matchs en retard, se présentent à Mayol en tant que 3e en puissance du championnat. Il ne manque qu'un point aux hommes de Christophe Urios pour assurer la qualification, pour la première fois de l'histoire du club.

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Bordeaux.

La Rochelle - Pau

Forcément déçus après le revers en finale de Champions Cup, La Rochelle doit relever la tête. Le championnat reste encore à jouer pour les Maritimes, toujours deuxièmes du classement avant cette avant-dernière journée. Les Rochelais chercheront sûrement à se venger, face à une équipe paloise en position de barragiste, qui a cruellement besoin de points. Dans une rencontre qui sera placée sous le signe du combat, nous voyons les Palois s'accrocher.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Pau.

Agen - Racing 92

Le duel le plus déséquilibré de la journée, entre Agen, dernier du championnat avec deux petits points, et le Racing 92, quatrième au classement. La saison galère côté agenais se poursuit alors que les Racingmen visent désormais un barrage à domicile, voire une demi-finale directe. Sans trop de suspense, nous voyons les hommes de Laurent Travers s'imposer largement.

Notre pronostic : victoire du Racing 92 avec le bonus offensif.

Stade français - Lyon

Nous finissons avec le duel de prétendants qui aura lieu vendredi soir entre le Stade français et le LOU. Deux points seulement séparent les deux équipes au classement, mais aucune n'est encore dans le top 6. La victoire d'un des deux clubs condamnera l'autre dans la course à la qualif'. La dynamique pencherait alors plutôt pour les Parisiens, qui restent sur quatre succès de rang, dont deux à l'extérieur. Mais le match risque d'être plus que serré et le talent des Lyonnais pourrait finalement remporter la mise, contre toute attente.

Notre pronostic : victoire du LOU, bonus défensif pour le Stade français.