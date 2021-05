Racing (3e, 64 pts)

Calendrier : Va à Pau, va à Agen, reçoit Brive

Après quatre revers de rang en championnat, le Racing 92 a retrouvé, ce week-end, le chemin du succès, en corrigeant Clermont 45-19. Une victoire bonifiée qui permet aux pensionnaires de la Paris La Défense Arena, de doubler les Auvergnats au classement. Dans ce match, les trois-quarts racingmen ont impressionné : Russell, Vakatawa, Beale, Thomas, et maintenant Fickou composent une ligne arrière qui n'a que peu d'équivalent dans l'Hexagone et pourrait faire des dégats, à l'approche du printemps. '' Il faut que les individualités soient capable de faire la différence expliquait le manager Laurent Travers sans toutefois oublier le bon travail de ses avants. On s'aperçoit que des joueurs sont capable de faire la différence mais c'est possible car ils ont des ballons dans de bonnes conditions grâce à des joueurs dans l'ombre.''

On pourrait se poser la question quant à une qualification directe en demi-finale pour le Racing 92, mais leur principal concurrent pour la deuxième place, La Rochelle, possède 3 points d'avance, un match de retard, et jouera contre les mêmes adversaires que les Franciliens d'ici la fin de saison. Un calendrier très favorable pour les Ciel et Blanc qui se rendront à Pau (12e) avant d'aller défier Agen (14e) à Armandie. Enfin, ils clôtureront la saison régulière par la réception de Brive (11e), difficile donc de voir les Racingmen laissait filer cette troisième place qui les verrait affronter le sixième, en barrages.

Clermont (4e, 63 pts)

Reçoit Toulon, va à Toulouse, reçoit La Rochelle

La claque reçue samedi face au Racing (45-19) laissera t'elle des traces dans les têtes clermontoises dans ce sprint final pour la qualification ? ''45 points ça fait mal, réagissait Franck Azéma, qui déplorait la mauvaise qualité de sa défense lors de cette rencontre, on leur a rendu les choses faciles, dans notre défense de ligne, on n'a pas été bon.'' Le manager qui vit ses derniers matches sur le banc de l'ASM reconnait que son club ''aura la pression face à Toulon, samedi prochain''. Les Auvergnats qui ont alterné le bon et le moins bon ces dernières semaines, devront réagir pour ne pas voir leur place dans le Top 6, menacé. '' Il faut être une équipe à réaction. Mais je suis persuadé que tout le monde va être piqué dans son ego'' annonce Arthur Iturria, prêt à recevoir Toulon, qui les talonne au classement, avant de se rendre à Toulouse et de recevoir La Rochelle, pour les deux dernières journées. Reste encore à savoir si les deux premiers du Top 14, déjà qualifiée pour les demi-finales, aligneront leurs meilleures équipes.

Toulon (5e, 62 pts)

Va à Montpellier, va à Clermont, reçoit Bordeaux-Bègles, va à Castres

Face à un leader toulousain remanié, les Toulonnais ont signé une victoire bonifiée précieuse dans cette course effrenée aux phases finales (44-10). '' Pour l'instant, on a gagné un ticket. On a solutionné une équation. Il nous en reste quatre'' expliquait Patrice Collazo après la rencontre, conscient que son équipe, dans une semaine marathon, devra répondre présente pour obtenir sa place dans le top 6. Avant d'affonter Montpellier, mardi, et Clermont samedi prochain,''les joueurs sont en configuration de dernière ligne droite'' assure le manager varois qui verra ses poulains affronter des concurrents directs, avec deux déplacement périlleux à Marcel-Michelin et Pierre-Fabre, alors que la réception de Bordeaux-Bègles représentera aussi une menace, pour garder cette place dans le top 6.

Castres (6e, 59 pts)

Va à Bordeaux-Bègles, va à Brive, reçoit Toulon

Qui arrêtera le Castres Olympique en cette fin de saison ? Cinq victoires de rang pour la troupe de Pierre-Henri Broncan, qui s'avance en vrai poil à gratter en cette fin de saison. Vendredi dernier, dans un match ''qui ressemblait un peu à une rencontre de phase finale'', selon Anthony Jelonch, les Castrais sont venus à bout de Lyon (37-29), concurrent direct, pour grimper dans le bon wagon des 6. Eux qui étaient 13e en décembre, savourent désormais, ces nouvelles ambitions, ''on joue avec confiance et on a envie de croquer tous nos adversaires'' lançait Jelonch, après le choc contre Lyon.

Le déplacement à Bordeaux-Bègles, samedi prochain, sera capital, face à un adversaire qui souffle sur la nuque du CO, avec un match en moins. Pour terminer cet exercice 2020-2021, les Tarnais auront aussi fort à faire à Brive, où il n'est jamais facile d'aller gagner puis, joueront un match, aux airs de finale pour le top 6, en recevant Toulon.

Bordeaux-Bègles (7e, 58 pts)

Reçoit Castres, va à Agen, reçoit Montpellier, va à Toulon, reçoit Toulouse

Bordeaux-Bègles va t'il tout perdre en cette fin de saison ? Après une saison régulière impressionnante l'an passé et une demi-finale de Champions Cup cette saison, l'UBB continue de grandir. Mais il ne faut pas oublier que le club de Laurent Marti ne s'est jamais qualifié pour les phases finales, échouant à chaque fois de peu, dans cette quête. Actuellement septième, à un petit point du CO mais aussi deux matches en moins, les Girondins reçoivent leur concurrent direct dès samedi. À Bayonne, ce week-end, l'UBB a renoué avec le championnat en signant une victoire bonifiée sur le terrain de Bayonne (47-22). Avant de jouer cinq matches en 20 jours pour clore cette saison régulière, les Bordelo-Béglais auront besoin de toutes les forces en présence de leur effectif, avec deux rencontres finales, face à Toulon, et Toulouse, qui pourraient être décisives. Mais l'arrière Romain Buros l'affirme : ''On sait ce qu'on veut : se qualifier''.

Stade Français (8e, 57 pts)

Reçoit Montpellier, reçoit Lyon, va à Bayonne

Il revient comme un boulet de canon, galvanisé par trois succès de rang, le Stade français se donne le droit de rêver en cette fin de championnat. Un succès à Brive, ce week-end (28-31), qui les laisse dans la course. ''C'est un exploit de gagner ici. Cela faisait 15 ans qu'on n'avait plus gagné ici, se réjouissait Laurent Sempéré à l'issue du match à Amédée-Domenech. Le groupe a fait preuve de beaucoup de maturité et de sérénité''. Avec un calendrier abordable fait de deux réceptions pour un déplacement, à Bayonne, les joueurs de la capitale peuvent se mettre à rêver, même s'ils sont certainement conscients qu'il leur faudra réaliser un sans-faute et espérer des faux pas de leurs adversaires directs, pour obtenir le précieux sésame pour les phases finales.

Lyon (9e, 56 pts)

Reçoit Brive, va au Stade français, reçoit Agen

On parlait d'un calendrier abordable pour le Stade français, mais celui des Lyonnais n'a rien à envier à celui des Parisiens. Avec la réception de Brive et celle d'Agen et la confrontation face au Stade français, les Lyonnais ont de quoi faire le plein de points. Pourtant, le LOU sort d'une défaite à Castres (37-29), sans bonus défensif, et pourrait tout perdre en cette fin de saison. ''Pour nous, c'est une désillusion très forte alors que l'on avait bien travaillé toute la semaine mais nous n'avons pas été à la hauteur ce soir, annonçait le manager Pierre Mignoni, qui pense que son équipe vaut mieux que cette 9e place, je crois que nous avons la capacité de montrer un autre visage.'' Un autre visage qu'il sera impératif de montrer pour trois dernières journées capitales.

Par Jules POQUET