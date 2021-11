Tout d'abord, Gaël Fickou a tenu à replacer l'état d'esprit de son équipe, suite aux déclarations du manager de Bordeaux-Bègles Christophe Urios ("Ils nous prenaient pour des cons (sic)") : "Il dit ce qu'il veut. On ne prend personne pour des cons. On joue au rugby à fond. Je ne sais pas du tout pourquoi il a dit ça. Souvent, il dit des choses comme ça pour remonter son équipe. Il a eu raison de le faire, la preuve, ils ont gagné. Mais je ne pense pas du tout qu’on les ait pris pour des cons. On n’a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Je trouve ça dommage de dire ça tout simplement."

Plus précisément, à propos du geste de Teddy Thomas l'international français (27 ans, 66 sélections) a tenu à relativiser son geste, le comparant à d'autres moments déjà vécus dans le rugby : "On connaît tous les qualités de Teddy. Sincèrement, je ne pense pas qu’il ait voulu manquer de respect aux Bordelais. C’est un geste comme il peut le faire. C’est son caractère."

" Teddy attire beaucoup de lumière et beaucoup de gens rêvent de le voir tomber "

"J’ai vu dans la presse que tout le monde s’enflamme sur lui. Je peux donner l’exemple de d’autres joueurs qui ont fait ça et il n’y a pas eu le quart de ce qui s’est passé. Par exemple la finale de Coupe d’Europe entre Toulon et Clermont (en 2013 Delon Armitage avait chambré Brock James, N.D.L.R.). Personne n’en a parlé alors que le geste était dix fois pire. C’est Teddy. Il attire beaucoup de lumière et beaucoup de gens rêvent de le voir tomber. Mais je sais qu’il ne tombera pas car il est fort mentalement. Je trouve qu’on en fait un peu trop. Plein d’autres mecs l’ont fait et des trucs bien pires. Je trouve ça dommage. J’ai vu d’autres entraîneurs et des journalistes en parler. Il faut se calmer par rapport à ça."

Vidéo - Lafond : "Thomas, c'est que dalle à côté d'une bouteille dans la gueule" 04:46

Par ailleurs, Gaël Fickou justifiait toute l'attention portée sur cette affaire par un focus qui serait trop souvent fait sur le joueur et le club en question : "(C'est) parce que c’est lui, parce que le Racing suscite aussi parfois de l’énervement. Comme je disais, Teddy attire énormément la lumière. Quand il fait quelque chose, c’est décuplé. Comme je disais, je pourrais citer plein d’autres joueurs. On en fait un peu trop sur lui. Quand il marque un essai et qu’il fait un petit cœur pour un petit malade, on dit qu’il se la pète, alors que c’est une pensée positive.

"A chaque fois, c’est démesuré sur lui. C’est vrai qu’en soi, il ne doit pas faire ce geste. On ne va pas dire qu’il a raison de le faire mais on en fait des caisses alors qu’il y a eu des trucs bien pires. J’ai entendu que ça n’était jamais arrivé dans le rugby, on va ressortir les vidéos et on va en montrer 40 des trucs comme ça. Des gestes comme ça, des chambrages, ça arrive très souvent, mais quand c’est Teddy, c’est décuplé. C’est petit de dire des trucs comme ça."