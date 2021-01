Une initiative originale, qui va être symbolisé par la mise en place d’un mur des supporters au stade Amédée-Domenech…

C’est dans les moments les plus compliqués de la vie que l’on peut véritablement compter ses amis. À Brive, depuis toujours, les supporters jouent un rôle primordial, qui a trouvé une juste récompense avec le trophée du meilleur public de France en 2019. Mais devant la crise financière liée au Coronavirus et suite à l’appel lancé par le Directeur Général Xavier Ric sur les ondes de France-Bleu-Limousin à l’automne dernier, les supporters Coujoux ont décidé d’agir et de devenir acteurs de la vie de leur club, comme l’explique Romain Manci, l’un des membres fondateurs : « Il y a un peu plus d’un an, on s’est inspiré de l’initiative de Guingamp en football, qui a créé un groupe de Socios, nommé Kalons. Ainsi nous avons mis en œuvre une association d’actionnaires, afin d’aider et de soutenir notre club, bien au-delà des habituels encouragements en tribune ou des tifos qu’on peut déjà connaitre. Nous sommes déjà plus de 600 adhérents et on espère développer plus encore ce soutien populaire dans le futur. Le but des actionnaires des Aféciouna, c’est de prendre part à la vie du club, autant sur le plan sportif que sur le plan évènementiel et caritatif. » À titre d’exemple, plus de 2000 chocolats en forme de ballon de rugby ont été distribués à plusieurs associations caritatives durant l’automne. De même, l’argent récolté a été injecté dans le capital du club avec la volonté, à terme, d’obtenir un siège au sein du conseil d’administration du club.

Le futur mur des supporters à Brive.Other Agency

Un mur des supporters comme symbole de l’unité

Cette initiative populaire a trouvé un écho au sein du club limousin, qui aime entretenir l’esprit de famille autour des valeurs Gaillardes chères à Xavier Ric, Directeur Général : « C’est un acte de solidarité et de soutien vis-à-vis du club de la part de nos supporters et des différents groupes qu’ils représentent. Ce club tient une place à part et reste présent dans le cœur de nombreuses personnes, en Corrèze comme ailleurs. Cette initiative, c’est donner une chance à chacun d’apporter sa contribution et son soutien de manière directe. Cet engagement sera symbolisé par un mur des supporters, qui trouvera sa place sous la tribune Roger-Fite. » Un mur composé de plus de 2000 ardoises, symbole de la vie corrézienne, qui sera inauguré dès que possible, compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Mais pour les Aféciouna, la volonté d’être présent dès maintenant auprès de leur club reste prégnante pour Romain Manci : « On a développé des actions, comme la mise en place de banderoles dans les tribunes ou l’enregistrement de clips de soutien pour animer les avant-matchs. » Des initiatives qui ont fait leur effet à Amédée-Domenech, tout en donnant la force aux joueurs de relever la tête après une série de 6 défaites à l’automne dernier. Si naturellement, toute la Corrèze s’est mise en ordre de marche derrière son équipe, la possibilité de devenir actionnaire est accessible à tous, dans le monde entier : « On a de nombreux supporters en région parisienne, et déjà des membres dans le monde, comme aux États-Unis par exemple. » explique encore Romain Manci.

Pourtant, une fois encore, les supporters brivistes vont devoir se contenter de suivre leur équipe à la télévision pour la rencontre de ce week-end à Pau, mais pour sûr, les messages de soutiens afflueront, pour aider le club dans ce nouveau match essentiel dans la quête du maintien en Top 14.