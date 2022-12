Favoriser le développement de la pratique sportive dans les quartiers prioritaires : c’est le leitmotiv du projet porté par l’association "Sport dans la ville" et le fonds de dotation de la Ligue nationale de rugby. Cette initiative, valorisée par le savoir-faire de l’association, spécialisée dans l’insertion professionnelle par le sport, a vu son coup d’envoi donné ce mercredi 30 novembre à Bobigny. La ville francilienne fait partie des 6 centres pilotes que sont Rillieux-la-Pape, Grenoble, Saint-Etienne, Sarcelles et Roubaix.

Dans ces villes et jusqu’en septembre 2024, un programme approfondi de découverte de rugby sera assuré, avec des journées et des mois d’initiation. Tous ces exercices et ces jeux mèneront à des tournois de plus grande envergure entre les différents centres. Aussi, ces jeunes débutants participeront à des moments forts de la LNR que sont les demi-finales et la finale de Top 14, mais aussi la phase finale du Pro D2.