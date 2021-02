Racing 92 - Castres

Peu serein ces derniers temps dans son antre de l'Arena, le Racing reçoit Castres en ouverture de la 17e journée. Fébriles, les Racingmen restent pourtant sur trois victoires de rang avant de recevoir un CO qui joue sans complexe. Les Tarnais se sont éloignés de la zone rouge et n'ont pas grand chose à perdre pour cette rencontre. De son côté, le Racing veut consolider sa place sur le podium du championnat et alignera d'entrée la recrue argentine tant attendue : Emiliano Boffelli.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5923 vote(s) Racing 92 Match nul Castres

Notre pronostic : victoire du Racing 92 sans bonus.

La Rochelle - Stade Français

En pleine confiance après sa victoire retentissante à Mayol la semaine passée, La Rochelle fait office d'épouvantail cette saison. Les hommes de Ronan O'Gara accueillent le Stade Français samedi à Deflande (14h45). Les Dauphins du leader toulousain veulent se rapprocher encore un peu plus de la première place. Du côté de Paris, on ne peut pas en dire autant. Les hommes de Gonzalo Quesada traversent une mauvaise passe et n'y arrivent fatalement pas à l'extérieur. Preuve en est la large défaite subie face à l'UBB il y a une semaine (44-6).

Quel est votre pronostic ? Sondage 5626 vote(s) La Rochelle Match nul Stade Français

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, bonus offensif en poche.

Agen - Montpellier

Le match de la peur ! Il n'y a pas de meilleur qualificatif pour qualifier cette rencontre entre deux équipes en manque total de confiance cette saison. Les Agenais n'ont toujours pas remporté un match dans l'exercice pendant que les Cistes multiplient les désillusions. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour Agen d'enfin accrocher un résultat. Pour Montpellier, il sera surtout question de stopper l'hémorragie et de ne pas se faire enfoncer. Malheur au perdant.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6013 vote(s) Agen Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire étriquée de Montpellier, bonus défensif pour Agen.

Brive - Bordeaux

Après 6 matchs d'invincibilité face à des cadors du championnat, l'UBB se déplace à Brive avec la ferme intention de l'emporter. Mais Christophe Urios lui même l'avoue : ce déplacement sera un rude combat entre les deux équipes. Les Brivistes sont très accrocheurs à domicile et d'appuient notamment sur leurs joueurs fidjiens pour déployer du jeu. Une rencontre qui s'annonce tendue de bout en bout.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5882 vote(s) Brive Match nul Bordeaux

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour Bordeaux

Clermont - Bayonne

Deux équipes impactées par la Covid-19. Du côté des Clermontois, c'est la semaine dernière que plusieurs cas ont été découverts au sein du club. La rencontre prévue à Agen a alors été décalée à fin-février et l'ASM a cessé de fonctionner jusqu'à la reprise partielle des entraînements lundi. Les Bayonnais eux, en souffrent au classement après avoir subi une longue interruption. Les hommes de Yannick Bru comptent deux matchs de retard sur leurs adversaires directs pour le maintien et se retrouvent donc à la place de barragiste. L'ASM veut valider sa place dans les 6 premiers du championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5599 vote(s) Clermont Match nul Bayonne

Notre pronostic : victoire de Clermont avec le bonus offensif.

Pau - Toulon

Pau reçoit Toulon dans ce qui s'annonce comme un des matchs serrés de la 17e journée. Les Palois, à la lutte pour le maintien, se doivent de prendre des points à domicile, surtout après la défaite logique subie à Toulouse la semaine passée (31-9). Les Toulonnais ont eux perdu à Mayol face au Stade Rochelais, après 16 mois d'invincibilité à domicile. Les hommes de Collazo lâchent du lest dans la course au Top 6 mais sont toujours bien placés.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5825 vote(s) Pau Match nul Toulon

Notre pronostic : Victoire de Pau.

Lyon - Toulouse

Toulouse va à Lyon en clôture de la 17e journée de Top 14. Les hommes d'Ugo Mola sont les incontestés leaders du championnat et visitent un LOU quelque peu malade. Baptiste Couilloud et consort restent sur 3 défaites de suite avant d'accueillir les Rouge et Noir. Une réaction est obligatoire pour rester au contact du bon wagon et espérer participer aux phases finales. Un match tendu à l'horizon.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5939 vote(s) Lyon Match nul Toulouse

Note pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour Toulouse