Après une première sortie victorieuse à Castres, les Parisiens à la sauce Gonzalo Quesada avaient rendez-vous avec leur stade pour recevoir des Bayonnais décomplexés. Le premier acte a vu les soldats roses balbutier leurs mêlées, leurs touches et faire preuve d’indiscipline. Difficile pour exister, d’autant que sur une attaque de Lestrade sur les 50m axe, ce dernier a cassé un plaquage avant de taper rasant à suivre pour Ravouvou. Sur son aile droite, l’ancien treiziste a vu le rebond lui être favorable pour aller marquer le premier essai de ce match.

Très peu en situation de marquer des points, les joueurs de la Capitale ont vu la pause être sifflée sur le score de 13-6 en leur défaveur, les buteurs Germain et Sanchez ayant fait le nécessaire au pied.

La réaction des hommes de Quesada au sortir des vestiaires a été très positive avec plus de sérieux et une longue possession de balle qui a amené l’essai de la révolte de Veainu (43e). Mais comme Germain (46e) a ensuite intercepté une passe à l’aveugle de Fickou sur une attaque des soldats roses au niveau des 50m pour aller marquer au sprint sous les poteaux, les Ciel et Blanc ont repris les commandes du match et du score.

Et même un carton rouge à Tagi

Par la suite, les défenses, la discipline (15 fautes parisiennes) et la conquête ont dicté le scénario et les points de la fin de match. L’action à la mode du soir aura été le maul qui progresse mais la munition qui est rendue à l’adversaire car ne sortant pas. Le Stade Français a continué à souffrir en mêlée et en touche, comme sur cette balle d’égalisation en touche volée à 5m de l’en-but adverse et à deux minutes du terme.

Malgré les buts lointains de Segonds, carton jaune de Matera ou le carton rouge de Tagi pour un coup de boule en sortie de mêlée, le grand bonhomme du match (Germain 6/6 au pied) a guidé les siens vers ce succès maitrisé, le premier en déplacement depuis un an pour l’Aviron. Avec ce 26-19 final, il s’agit aussi de la première victoire des Ciel et Blanc en déplacement cette saison mais aussi aux pieds de la Tour Eiffel depuis dix ans !