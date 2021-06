Dans un barrage d'accession, c'est toujours le finaliste malheureux de la finale de Pro D2 qui reçoit le 13e du Top 14. Cette année, Biarritz va donc accueillir Bayonne dans un duel de feu. La rivalité territoriale, mêlée au gros enjeu, rend forcément ce match particulier. Avec le retour des supporters et une jauge à 5 000 places, l'ambiance sera en plus au rendez-vous. Justement, 4 162 places sont réservés aux supporters biarrots, et 734 aux Bayonnais, qui auront le courage de parcourir les 8km séparant les deux villes. Les 104 places restantes sont attribuées à la LNR.

Pour avoir des places, les supporters du BO doivent être abonnés au club. La vente a lieu entre aujourd'hui et demain, au stade. À Bayonne, 434 places sont réservées aux abonnés, sur la billeterie en ligne du club. L'autre partie (300 places) revient aux partenaires.