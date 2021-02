Deux éclairs, et voilà comment un match bascule. Car ce duel entre Clermont et Lyon sera longtemps resté indécis, et surtout il n’aura pas forcément offert de certitudes à l’une ou l’autre équipe. Si l’ASM peut se satisfaire d’avoir retrouvé la victoire à domicile - et évité un quatrième revers sur ses terres - elle n’aura pas forcément convaincu. Et peu de chance d’imaginer que le LOU sera satisfait d’avoir montré un meilleur état d’esprit, au regard de son engagement, car il reste à l’arrêt.

Car face à un concurrent direct qui creuse désormais un petit écart dans la course au Top 6, les joueurs de Pierre Mignoni ont cédé à deux reprises et ces deux essais font basculer cette soirée. Le premier est l’œuvre d’Apisai Naqalevu sur une offensive en première main après une touche à l’entrée des 40m, et une brèche ouverte par Tim Nanai-Williams (26’). Le second est le fruit d’une belle relance, et d’un festival d’Alivereti Raka pour casser les plaquages et servir Jean-Pascal Barraque (71’).

Une grosse bataille dans le jeu au sol

Ces deux réalisations s’avèrent logiquement décisives, surtout que Lyon n’aura pas montré grand-chose sur le plan offensif, avec très peu de situations créées. C’est surtout grâce à sa mêlée que le LOU aura inquiété un Clermont capable de mettre la pression mais pas forcément en mesure de jouer à fond tous les coups. Et l’ASM a également subi la précision de Jonathan Wisniewski venu redorer les statistiques des buteurs rhodaniens cette saison (6 sur 7 et auteur des 18 points de son équipe).

S’il y a bien un secteur dans lequel la domination auvergnate s’est faite sentir, c’est le jeu au sol. Surtout après la pause. Et c’est là que Morgan Parra s’est distingué (6 sur 7 au pied sur le match), offrant un petit matelas à son équipe. Clermont fait une bascule intéressante dans sa saison grâce à son neuvième succès qui le propulse au 4e rang, tandis que Lyon – qui présentait le même bilan que son adversaire avant la rencontre – concède un 7e revers qui l’installe dans le ventre mou, à la 7e place.