Un essai de Matt Phillip au bout de la nuit et d'un match haletant, et c'est tout le Stade du Hameau qui s'enflamme. Une victoire face à Montpellier (41-25) avec le bonus offensif qui permet aux Palois de récupérer la 12e place au détriment de Bayonne, qu'ils ont battu deux fois cette saison, et d'éviter un barrage avec le finaliste malheureux de Pro D2. Sébastien Piqueronies, manager du XV de France des moins de 20 ans, double champion du monde, devait prendre la tête de la Section la saison prochaine, mais la situation critique du club palois nécessitait un coup de boost. Il est donc d'abord arrivé pour une mission commando à court-terme, et ne retient que le positif : "C’est une expérience en accéléré. Je prends la vie comme un laboratoire d’expériences et c’est une richesse d’avoir pu vivre ces cinq semaines à ce rythme-là'' remarque-t'il, "j’espère en tirer de l’expérience et de l’expertise suffisantes pour mieux décider à l’avenir."

A présent, il va rapidement troquer son uniforme de pompier de service pour enfiler celui d'un porteur de projet à long terme, "ma mission est claire : elle est de construire une ambition pour le club, de l’aider à grandir avec beaucoup d’humilité. À nous d’entreprendre un énorme travail structurel, fonctionnel et organisationnel pour pouvoir se comparer à meilleurs dans les années à venir" explique le manager.

La Section paloise partira de loin, pas de quoi effrayer Piqueronies, réputé bâtisseur, qui est conscient de la situation, "nous savons très bien d’où nous partons, c’est-à-dire de la douzième place. On la mérite, elle est factuelle, elle est claire." Pour remettre Pau sur le devant de la scène, "il va y avoir une réorganisation du mode de fonctionnement, du semainier, de l’organisation technique ainsi que du projet de jeu" annonce Piqueyronies, déterminé, mais d'abord, place aux vacances pour les joueurs et le staff, qui ont vécu des dernières semaines éprouvantes...