Pau - Bayonne

Le choc tant attendu du bas de tableau entre Pau et Bayonne a lieu ce vendredi. Deux équipes qui luttent pour ne pas être barragiste en fin de saison. Pour l'heure, ce sont les Palois qui sont en ballotage défavorable et qui comptent sept points de retard sur les Basques. Mais les Béarnais seront à domicile et doivent absolument s'imposer pour ne pas être distancés. En plus, ils se sont imposés à Jean-Dauget lors du match aller.

Notre pronostic : victoire de Pau.

Castres - Toulouse

Deuxième derby et pas des moindres. Castres reçoit Toulouse samedi. Les Castrais poursuivent leur remontée folle pour tenter de gagner une place parmi les 6 premiers du championnat. Pour obtenir cette place qualificative pour les phases finales, il faudra passer sur le leader toulousain, fraîchement vainqueur à Clermont lors de la demi-finale de Champions Cup. Une mission difficile, mais possible pour des Tarnais qui se rassurent à domicile week-end après week-end.

Notre pronostic : victoire de Castres.

La Rochelle - Lyon

Pour clôturer cette 21e journée, un match qui n'est pas un derby mais qui reste très intéressant. La Rochelle reçoit le LOU dans un duel entre équipes en forme. Les Rochelais se sont imposés à Bordeaux lors de la dernière journée de championnat et ont vécu une quinzaine européenne de rêve. Lyon, de son côté, s'est fait éliminer par Exeter de la Coupe d'Europe malgré un match courageux. Les Lyonnais restent tout de même sur une démonstration en championnat contre Toulon. Mais rien ne semble pouvoir arrêter La Rochelle.

Notre pronostic : victoire des Rochelais.