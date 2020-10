Les semaines se suivent et se ressemblent, et les Palois vont finalement s’accommoder de leurs entames manquées… Comme face à Lyon, la Section Paloise s’est rapidement retrouvée menée par l’UBB (0-13), notamment après l’essai de Mahamadou Diaby sur un pick and go (15’). Trop timide, elle est vite prise à revers. Mais c’est surtout en raison de son indiscipline que le club girondin permet à son adversaire d’y croire à nouveau et de recoller. Pas avertie lors de ses deux premières sorties, l’Union a cette fois récolté trois cartons jaunes par Jefferson Poirot (43’), Guido Petti (46’) et UJ Seuteni (68’).

Et c’est dans seconde période polluée par les fautes girondines que le collectif béarnais a su trouver la faille d’un essai de pénalité (43’) puis par Atila Septar dans la foulée d’un ballon porté (70’). Cette réalisation faisait prendre pour la première fois l’avantage à Pau, profitant aussi d’un précieux Antoine Hastoy (6 sur 7 au pied) pour creuser l’écart et ainsi résister à l’essai de Santi Cordero sur une belle relance de Romain Buros (80’). Les hommes de Nicolas Godignon signent donc leur troisième succès de la saison tandis que ceux de Cristophe Urios tombent pour la deuxième fois en trois journées disputées.