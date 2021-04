Tendu ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce derby à fort enjeux pour le maintien a crispé les troupes. La première mi-temps a été une succession de fautes et d’indiscipline. Les Palois ont mis à la faute leurs adversaires qui en ont fait de même sur les ballons portés.

Résultat : Daubagna et Germain ont été les seuls à meubler le score de 18-12 en faveur des Ciel et Blanc à la pause. L’indiscipline partagée a tout autant été partagée avec des arbitrages vidéos nombreux et des cartons jaunes à Whitelock et Cormenier.

Passée la pause, Daubagna a enfin réveillé ce match triste d’une pénalité vite jouée à la main, bien que sous les poteaux ou presque. Sa charge a été suivie du premier essai de Tagitagivalu. Puis d’une deuxième presque en suivant avec l’ailier Tuimaba en coin après un gros travail de ses avants et une longue séquence vidéo.

Mais alors que les Béarnais pensaient avoir fait un pas majeur (26-18), ils ont permis aux joueurs de Yannick Bru de revenir dans le match avec un essai de pénalité et un d’Usarraga (51e et 52e), le tout avec deux cartons jaunes tous aussi successifs (Habel-Kuffner et Daubagna aux 50e et 51e).

L’essai de la victoire par Le Bail

Mais les fautes se sont poursuivies. Jean Monribot ayant raffuté avec le bras sur la gorge de son adversaire, il a écopé d’un carton rouge. Presque en suivant, Habel-Kuffner a fêté son retour des dix minutes dehors par un nouvel essai en force pour 36-30 à l’heure de jeu.

Alors que les Bayonnais étaient revenus dans le bonus défensif avec la botte de Germain tout en étant à 14, une relance de Malié a un peu mis le feu au jeu, permettant ensuite à Le Bail, au bout d’un sprint, de marquer en coin l’essai de la victoire dans le money time. Dans les arrêts de jeu, les Vert et Blancs ont dominé des mêlées à cinq mètres sans pour autant marquer l’essai qui aurait valu cinq points.

Avec ce succès 43-33, Pau revient à 3 unités de Bayonne au classement, gardant un espoir d’abandonner sa place de barragiste. Lors de la prochaine journée, Pau se rendra à Paris quand Bayonne recevra Castres.