Rapidement, les joueurs du nouveau manager palois Sébastien Piqueronies ont pris leurs aises dans ce match de bas de classement. Un premier essai de Tuimaba a conclu une longue première possession quand celui de Malié a marqué une belle initiative de l’arrière palois. Un 3e essai a même été inscrit par Daubagna, profitant d’un slalom de Pinto. Jantjies aussi faisait ses premiers pas avec ses nouvelles couleurs. Le champion du monde sud-africain a profité de jouer dans l’avancée tout en passant quelques coups de pieds excentrés. La pause a ainsi été sifflée sur un 27-0 en faveur des Vert et Blanc qui ont marqué un 4e essai après une belle combinaison envoyant Fisiihoi marquer en coin suite à une pénal’touche à 5m.

Jantjies en mode prise de repères

Malgré le coaching et quelques intentions, les Lot-et-Garonnais n’ont pas pu infléchir la tendance lors du deuxième acte, malgré un essai pour l’honneur signé Zarantonello après pénal’touche. Les Béarnais ont rajouté eux 4 essais supplémentaires par Rey, Fisiihoi, Le Bail et Mogg. Avec un Jantjies clairement en mode prise de repères, les Palois ont assuré l’essentiel. Avec ce succès bonifié 47-7, Pau peut continuer d’espérer éviter la place de barragiste qu'elle abandonne provisoirement alors que l'Aviron et Brive ont perdu à domicile lors de cette journée. Lors de la prochaine, Pau recevra le Racing 92 quand Agen s’en ira défier La Rochelle.