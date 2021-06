Pour l'heure, quatre points séparent la Section paloise (13e) de l'Aviron bayonnais (12e). Malgré leur avance, les Bayonnais ne sont pas certains de jouer en Top 14 l'année prochaine, comme les Palois ne seront pas forcément relégués en Pro D2 à l'issue de la saison. Tout est encore possible pour l'un comme pour l'autre lors de cette dernière journée de Top 14.

Comment la Section paloise peut-elle se maintenir ?

Les Palois recevront Montpellier, samedi à 21h05 pour le match de la survie ! C'est bien simple, si la Section paloise souhaite se maintenir en Top 14, les hommes de Geoffrey Lanne-Petit devront impérativement gagner ce match, mais pas seulement. S'il ne suffisait que de cela, ça serait presque trop beau... Les Béarnais n'ont plus vraiment leur destin entre les mains, car pour espérer un maintien il faudra que l'Aviron Bayonnais s'incline face au Stade français. S'ils s'inclinent, la Section terminerait ce championnat avec un total de 45 points, ce qui la ramènerait à égalité avec les Bayonnais. Ce scénario serait synonyme de maintien pour les Palois étant donné qu'ils ont remporté leurs deux matchs en phase régulière face aux hommes de Yannick Bru.

Top 14 - Antoine Hastoy lors du match retour contre l'Aviron bayonnais. (Victoire de Pau à domicile 43-33)Icon Sport

Si la Section paloise joue sa survie lors de ce dernier match, les Montpellierains eux sont d'ores et déjà maintenus et n'ont donc aucun souci à se faire. Le MHR n'a plus rien a perdre, ni à gagner d'ailleurs, sachant qu'ils viennent de remporter la Challenge Cup (ce qui signifie qu'ils sont directement qualifiés pour jouer en Champions Cup la saison prochaine).

Comment l'Aviron bayonnais peut-il se maintenir ?

Les Bayonnais recevront le Stade français, samedi à 21h05. Contrairement aux Palois, les hommes de Yannick Bru ont leur destin entre les mains et ne dépendent pas de leur adversaire direct pour se maintenir : une victoire sera obligatoirement synonyme de maintien pour l'Aviron Bayonnais. Si l'on peut facilement imaginer une victoire de la Section face au MHR qui n'a plus rien à jouer et qui enverra sans doute une équipe un peu remaniée, le combat risque d'être beaucoup plus rude pour les Bayonnais qui reçoivent les Stadistes. Effectivement c'est un match avec un enjeu énorme pour le Stade français, qui rêve encore d'une qualification pour les phases finales de Top 14. Un calendrier beaucoup moins favorable pour l'Aviron bayonnais qui risque gros sur ce match.

Top 14 - Afaesetiti Amosa devrait être titulaire face au Stade français por le compte de cette dernière journée de Top 14.Icon Sport