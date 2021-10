“Il y a deux sentiments. Ce match, on l’a plus ou moins en mains, donc c’est frustrant de le perdre. D’autant qu’il y a l’occasion de se mettre un peu plus devant à quelques minutes de la fin. Mais en même temps, je préfère cette frustration que celle de Pau. C’est une sale soirée mais il y a des points positifs : le jeu au pied, la capacité à mettre des séquences longues, notre essai, le courage, l’engagement mis, le fait que l’on ne se soit pas désuni… Sur l’action de la dernière pénalité ? Pato réceptionne le ballon, il voit Melvyn à côté qui a un long jeu au pied. Il n’a pas voulu se faire contrer, il y a une bonne pression. Voilà, c’est décevant quand on regarde le match. Il y a 98 % du boulot qui avait été fait pour gagner. On continue d’apprendre et on prend encore un point même si ce n’était pas l’objectif.”