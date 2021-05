L'événement, intervenu à la 32e minute de jeu de Montpellier-Toulon ce mardi, aura au moins eu le mérite de réveiller ses joueurs. Flashback : alors que les Varois apparaissaient insipides depuis le début de rencontre, et cumulaient déjà plus de dix pénalités pour un carton jaune à la demi-heure de jeu, pour un score sans appel (14-0), Patrice Collazo s'est tout d'un coup furieusement retourné vers la loge, située juste en dessous de la tribune de presse : "Oh, ferme un peu ta g*****. Oh, écoute moi, ferme un peu ta ***** ou je monte. Ferme un peu ta *****, ou je vais monter, et te calmer devant tout le monde. Ne fais pas le ronflant. Tu fais le beau je monte, je t'avertis. Ferme ta *****, tu as compris ?", avant d'être raisonné par le quatrième arbitre, et de replonger aussi vite dans son match.

Et si les réseaux sociaux se sont immédiatement emballés, se demandant à l'intention de qui le manager toulonnais pouvait bien en avoir, supposant que cela pouvait éventuellement être destiné au staff montpelliérain, situé en haut de la tribune de presse, les foudres de l'ancien pilier se dirigeaient en réalité envers un supporter, un peu trop expressif suite au début de match manqué par son équipe, et alors que Montpellier venait de demander une troisième pénaltouche consécutive. Et si ce coup de sang aura remis son équipe dans le bon sens, et même permis à Toulon de marquer un essai juste avant la pause, les Toulonnais ne sont finalement jamais revenus au score.

Nouvelle altercation, avec Jean-Baptiste Elissalde

Sauf qu'à cet événement, est venu s'ajouter un autre accrochage, avec Jean-Baptiste Elissalde cette fois, en toute fin de rencontre. Alors que Toulon venait d'obtenir une pénalité à la 77e minute de jeu, Baptiste Serin tentait de trouver une touche au plus près de l'en-but montpelliérain, mais envoyait finalement le ballon hors des limites du terrain, offrant une mêlée au niveau du coup de pied aux Héraultais. Résultat, dans un ton évidemment provocateur, l'ancien demi de mêlée s'offrait un "Bien Baptiste !" à voix haute, et remettait instantanément de l'huile sur le feu. Et si Julien Dupuy demandait immédiatement au coach héraultais de retirer ce qu'il venait de dire dit, c'est à nouveau Patrice Collazo qui avait le mot de la fin : "Arrête Jean-Ba', sinon je viens et je te coiffe devant tout le monde, fais gaffe". Une altercation d'autant plus surprenante que les trois hommes, ainsi qu'Olivier Azam et Philippe Saint-André, avaient passé de longues minutes à échanger tout en détente à un peu moins d'une heure du coup d'envoi de cette rencontre en retard de la 21e journée entre Montpellier et Toulon.

Le manager varois pourrait-il être inquiété par la commission de discipline ? Le club héraultais devra-t-il rendre des comptes concernant les personnes présentes au niveau des loges ? Selon nos informations, il s'agissait d'administrateurs du MHR. C'est en tout cas ce que tentera de déterminer la Ligue Nationale de Rugby dans les prochains jours, pour clore le chapitre d'une rencontre sous pression, entre les voisins de la Méditerranée.