Morgan Parra

"Il fallait valider notre match nul à Bordeaux, on réussit à le faire avec le bonus offensif, c’est très bien. L'idée d'absolument regagner après trois mois sans victoire au Michelin, ce n’était pas du tout dans nos esprits. On s’est surtout dit avant ce match que nous avions généré une bonne dynamique lors de nos deux derniers déplacements, et qu’il fallait simplement l’entretenir. Ce que j’apprécie, c’est qu’on a bien construit notre match, en les mettant à la faute, en prenant les points au pied, en les gardant sous pression jusqu’à ce qu’ils craquent. C'est une bonne soirée pour nous. On aurait peut-être aimé des résultats différents pour Lyon et l’UBB, mais c’est comme ça… Le championnat va être encore plus resserré, et le sera jusqu’au bout."

Pierre-Henry Broncan

"On a bien résisté pendant une mi-temps, sans avoir de réussite au pied. On tient même plutôt bien le choc jusqu’au tournant du match, cet essai sur interception de Raka qui fait basculer la rencontre. Parce qu’à ce moment-là, nous n’étions qu’à 7 points de l’ASM, et qu’on prend ce contre alors que nous venions d’initier un beau ballon porté qui avait avancé sur une quinzaine de mètres. Ensuite, on a vu la qualité d’une équipe comme Clermont, et vu la réalité qui était la notre aujourd’hui. À nous de vite passer à autre chose et bien nous préparer pour la réception du Stade français."