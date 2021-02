La LNR s'en est félicité à travers un communiqué :

"Le 27 décembre dernier, le TOP 14 s'est habillé aux couleurs des soignants à l'occasion du Boxing Day. La Ligue Nationale de Rugby avait en effet dédié cette journée au personnel soignant en s'associant à la Fondation des Hôpitaux pour permettre d'améliorer le quotidien de tout le corps hospitalier extrêmement sollicité durant cette année 2020. Pour le match phare du dimanche soir RC Toulonnais / ASM Clermont Auvergne, tous les joueurs des deux équipes portaient pour la première fois des maillots uniques entièrement redessinés aux couleurs des blouses du personnel hospitalier, le blanc pour le RC Toulonnais et le bleu-vert pour l'ASM Clermont Auvergne. Les maillots et ballons du match ont ensuite été mis aux enchères jusqu'à ce weekend au profit de la Fondation des Hôpitaux. Les résultats de ces enchères sont exceptionnels puisque ce sont 30 000 euros qui ont été récoltés via la plateforme Drouot Digital. Chaque lot (maillot ou ballon) s'est vendu en moyenne autour de 600 euros avec des ventes records à plus de 1000 euros pour certains maillots de match du Rugby Club Toulonnais et de l'ASM Clermont Auvergne, qui ont activement participé et soutenu l'opération afin d'assurer son succès. Au total, avec les dons par SMS et sur le site de la Fondation, l'opération Boxing Day, orchestrée par la LNR et les clubs professionnels, aura permis de récolter plus de 75 000 euros au profit de la Fondation des Hôpitaux. Dans cette période difficile, La LNR et les clubs professionnels sont fiers d'avoir fait rimer une fois de plus Boxing Day et solidarité et ont hâte de se retrouver pour de futures opérations de solidarité."