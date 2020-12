En termes de compétitions, vous enchaînez depuis quelques semaines Tournoi des 6 Nations 2020, Coupe d’automne des nations, Coupe d’Europe ou Top 14 ! Quelle folie.

C’est vrai que c’est une période particulière avec plusieurs compétitions qui se mélangent, surtout pour les internationaux. Heureusement, on le savait avant de commencer pour se préparer à cette première partie de saison chargée entre l’équipe de France et le club. On n’a pas eu trop de repos mais on fait avec. Avec le temps, on espère que tout ça s’allégera un petit peu.

En plus du travail avec les staffs que vous fréquentez, faites-vous un travail spécifique de votre côté pour être toujours au top ?

Je ne m’impose pas de grosses séances en plus car tout est déjà pas mal chargé. Je fais en fonction de mes ressentis. Savoir récupérer et se gérer est aujourd’hui primordial afin de bien jongler entre les nombreux entraînements et tous les matches.

L’UBB est-elle un peu moins effrayante que la saison passée où elle dominait tout le Top 14 ?

Je ne trouve pas. C’est une équipe très en forme qui l’a encore démontré durant la Coupe d’Europe. C’est toujours cette équipe aussi forte sur les fondamentaux, aussi conquérante, joueuse et efficace, le tout avec de très bonnes individualités. On a très bien travaillé cette semaine pour recevoir dimanche cet adversaire que l’on prend très au sérieux.

" Jalibert ou un autre, ce sera la même chose "

Selon les compositions d’équipes, vous pourriez retrouver dans le camp d’en face un certain Matthieu Jalibert, ouvreur avec lequel vous êtes en concurrence au poste de N°10 de l’équipe de France. Surtout après sa dernière performance à Twickenham. Qu'en pensez-vous ?

Que ce soit lui ou un autre, ce sera la même chose. J’ai l’habitude de me concentrer essentiellement sur mon jeu et celui de mon équipe avant de regarder mon vis-à-vis. Ce n’est pas une source de motivation. Je ne fonctionne pas comme ça.

À froid, comment avez-vous vécu ce tirage au sort du Mondial 2023 et le fait de retrouver la Nouvelle-Zélande dans votre poule ?

Une Coupe du monde est un moment unique, surtout à la maison. J’ai eu la chance de participer au tirage au sort à Paris en tant qu’acteur, entouré de personnalités, ce qui a été un moment très fort car on avait l’impression d’être déjà au Mondial 2023 en France ! On a vraiment tous hâte d’y être, d’autant que nous affronterons les All Blacks à domicile dès les poules. Je m’attends à des moments forts. Personnellement, je vais tout faire pour y participer.

Que peut-on souhaiter pour 2021 ?

Au-delà de notre vie sportive, je souhaite que cette pandémie ne fasse pas trop de dégâts dans le monde entier. Le sport est important mais nous sportifs, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Le sport passe même au second plan par rapport à ce qui nous touche tous en ce moment. J’espère que l’on va tous retrouver le plus rapidement possible une vie normale, sans masques et sans craintes.