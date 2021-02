Dans ce genre de duel de mal classés, où la peur vous paralyse l'esprit et les intentions, Agenais et Montpelliérains devaient s'affranchir de périodes de doutes et voir enfin la lumière. Benoît Paillaugue forfait à l'échauffement, le MHR privé de son stratège s'embarquait déjà dans une galère. Si Alex Lozowski prenait ses responsabilités sur une récupération au sol de Jan Van Rensburg (0-3, 16 ème), les Lot-et-Garonnais ne tardaient pas à répliquer par l'intermédiaire de Raphael Lagarde (3-3, 21 ème). Montpellier s'enhardissait, après un avantage joué rapidement par Cobus Reinach, Caleb Timu flirtera avec la ligne de touche à bon escient pour aplatir le premier essai de la rencontre (3-8, 28 ème).

De quoi assommer les locaux ? Pas vraiment, puisque sur l'action suivante Cobus Reinach, maladroit sur son dégagement, donne la possibilité à Martinez de la récupération. Le jeu se déploie à toute allure jusqu'au service de Mathieu Lamoulie pour la finition de Tevita Railevu (10-8, 31 ème). Portés par cet élan offensif et revigorés sur les points de rencontre, le SUA compilera les pénalités jusqu'à celle de Raphael Lagarde dans les derniers instants du premier acte (13-8, 39 ème). Agen savoure, mais le chemin n'était pas encore définitif auprès de l'objectif désiré.

Montpellier à l'usure

Si d'ailleurs Montpellier reprend les devants au score grâce à une interception de Jan Serfontein prolongée par Reinach jusque dans l'en-but (13-15, 47 ème), Agen se montrait combattant. Lagarde permettra aux siens de prendre le tableau d'affichage (16-15, 54 ème) en ayant quelques opportunités à saisir. Mais le rythme à soutenir, et la longue pause imposée par les reports successifs , se font ressentir. Les visiteurs montent en régime, appliquent méthodiquement les opportunités dans le sillage d'un Caleb Timu perforant à chaque incursion. Thomas Darmon (66 ème), et un doublé de Julien Tisseron, à son avantage, (67 ème, 77 ème) scelleront le sort d'un duel dominé au final par des Héraultais réalistes, puissants, ayant retrouvé le goût de la victoire, bonifiée qui plus est, face à des Agenais dépourvus de ressources sans manquer toutefois de panache.

Agen concède une seizième défaite en autant de rencontres, un record en la matière, dont les Lot-et-Garonnais se seraient bien passés. Face à une adversité qui aura froidement réussi son entreprise, difficile pour le SUA d'exister dans ce Top14. Le prochain déplacement au Stade Français ne s'annonçant pas de tout repos.

Montpellier réagit suite à la claque subie à Castres, après cinquante minutes sous courant alternatif, les Héraultais assurent l'essentiel, récupèrent un bonus offensif et quelques gages d'amélioration dans le jeu courant. Toujours bon à prendre avant une autre réception cruciale de Clermont lors de la prochaine journée.