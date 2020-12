Qu'en sera t-il pour Handré Pollard, champion du monde en 2019 avec l'Afrique du Sud ? Le joueur le mieux payé du Top 14, qui soigne une grave blessure au genou du côté de Pretoria, devra justifier son salaire et son statut une fois rétabli.

Retour sur un recrutement clinquant mais décevant

René Ranger (2013-2015)

L'ailier All Black (5 sélections) au look soigné a débarqué à Montpellier comme la première star avant de repartir en catimini, au creux de sa seconde saison. Précédé d'une réputation de gros plaqueur, il n'a inscrit que sept petits essais en 38 matches toutes compétitions confondues. Un premier flop.

Aaron Cruden (2017-2019)

Autre Black, autre échec. L'ouvreur néo-zélandais (50 sélections, champion du monde en 2011), débarque dans l'Hérault pour faire oublier François Trinh-Duc, parti un an plus tôt. Blessures à répétition, intégration difficile, style peu adapté à la forte composante sud-africaine de l'effectif : malgré 47 matches et 144 points inscrits, son apport est insuffisant et le contrat de trois ans est abrégé à l'automne 2019. Le N.10 repart au pays, puis au Japon.

Ruan Pienaar (2017-2019)

Le champion du monde Springbok de 2007 (88 sélections) symbolise peut-être le mieux le désamour entre le MHR et ses stars étrangères. Demi de mêlée au style chirurgical, il est considéré comme le responsable majeur de l'échec en finale du Top 14 face à Castres en 2018... une semaine après avoir délivré une prestation majuscule en demi-finale face à Lyon. Ecarté peu à peu de l'effectif après une défaite retentissante devant Perpignan à domicile en février 2019, il quittera Montpellier par la petite porte au cours de sa seconde saison.

Les "mauvaises décisions" de Goosen

Johan Goosen (depuis 2018)

Le trois-quarts sud-africain, âgé de 28 ans, s'est perdu en pleine ascension. Après un départ rocambolesque du Racing 92 à l'automne 2016, le meilleur joueur du championnat a végété dans son pays natal jusqu'en 2018. Depuis son arrivée au MHR, il enchaîne blessures, contre-performances et déceptions. Goosen, qui n'a disputé que 29 matches en deux ans et demi, n'est que l'ombre de lui-même. "J'ai pris de mauvaises décisions", a récemment admis l'ancien international, en fin de contrat.

Alex Lozowski (depuis 2020)

L'international anglais, prêté par les Saracens pour une saison, est considéré comme la recrue phare de l'été. Mais malgré la longue indisponibilité de Pollard, Lozowski joue peu. A l'ouverture, l'entraîneur Xavier Garbajosa lui préfère l'arrière international Anthony Bouthier ou la jeune révélation Louis Foursans-Bourdette (18 ans). Son séjour dans l'Hérault, qui rappelle celui de tant de prédécesseurs, ne semble pas promis à s'éterniser. Ses deux récentes apparitions face à Bordeaux-Bègles et contre le Leinster ne plaident guère pour lui.