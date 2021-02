Toulouse - Pau

En ouverture de cette journée, le Stade toulousain reçoit la Section Paloise à Ernest-Wallon (20h45). Le leader n'a pas joué depuis trois semaines et le déplacement à Agen le 23 janvier (0-59), mais reste sur une série impressionnante de 7 succès consécutifs en championnats. Une série débutée mi-novembre... à Pau. Malgré la perte de ses internationaux Dupont, Baille, Aldegheri, Marchand et Mauvaka, et plusieurs blessures (Tauzin, Ntamack, Ramos, Cros, etc.), l'équipe toulousaine reste très sérieuse. Menée par Kolbe, Ahki, Holmes ou encore Guitoune, elle devrait dominer des Palois qui restent sur deux succès à l'extérieur, contre Lyon et Bayonne, mais aussi deux à domicile, face à Clermont et Brive.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3407 vote(s) Toulouse Match nul Pau

Notre pronostic : victoire de Toulouse avec le bonus offensif.

UBB - Stade Français

C'est avec une certaine confiance que Bordeaux reçoit les Parisiens ce samedi (14h45). Les Girondins sortent d'un mois de janvier impeccable, avec 4 victoires (dont deux à l'extérieur) et un nul en 5 matchs. En plus, il s'agissait de succès contre des grosses écuries : Clermont, Lyon, Toulon et le Racing. En face de Bordelais lancés comme des frelons, se dressent des Stadistes peu impressionnants et défaits largement à Montpellier la semaine dernière (31-6). Un autre problème se dresse au Stade Français : l'infirmerie plus que remplie. Avec 15 absents, dont des joueurs importants comme Macalou, Danty ou Burban, et une hécatombe au niveau des piliers gauche ou seul Kakovin semble apte, malgré une petite fracture à un orteil. Dans ces conditions, difficile d'envisager la victoire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3117 vote(s) UBB Match nul Stade Français

Notre pronostic : victoire bonifié de l'UBB.

Castres - Montpellier

Voilà un match qui pourrait être à suspense. Ce samedi (17h), Montpellier va à Castres dans une rencontre importantissime pour la course au maintien. Le CO s'est imposé sans convaincre contre Bayonne après avoir subi deux revers de rang (Clermont et Stade Français), sans rien montrer. En face, les Cistes ont enfin renoué avec la victoire en s'imposant largement contre le Stade Français. De quoi créer une nouvelle dynamique ? Les Castrais se sont inclinés quatre fois à domicile cette saison et le match aller ne s'est joué à rien, tout est donc possible. Dans une rencontre qui sera sûrement rude et fermée, les deux équipes peuvent l'emporter.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3305 vote(s) Castres Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Castres.

Racing 92 - Lyon

Deux équipes qui ont connu un coup de mou au mois de janvier s'affrontent sur la pelouse hybride du Paris La Défense Arena samedi (17h). Lyon est en plein doute après ses deux dernières défaites face à Pau et à Clermont. Les Lyonnais, qui traversent un hiver compliqué, essayent de se maintenir dans le Top 6. De son côté, le Racing s'est relevé après s'être incliné à domicile face à Toulon et l'UBB, en s'imposant à Montpellier et contre La Rochelle. Troisièmes du classement, les Racingmen veulent se racheter sur leur pelouse et récupéreront George-Henri Colombe, libéré par le XV de France. Emiliano Boffelli devrait aussi jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs. La dynamique parle donc pour les Franciliens.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3019 vote(s) Racing 92 Match nul Lyon

Notre pronostic : Victoire du Racing.

Toulon - La Rochelle

Toulon est passé à côté d'une belle affaire il y a deux semaines contre Brive (25-23). Alors qu'ils pouvaient passer deuxièmes, les toulonnais se retrouvent finalement 6e du classement. La rencontre contre La Rochelle ce samedi (21h) sonne donc comme une deuxième chance pour les Varois. Mais la tâche est loin d'être aisée face à des Rochelais impressionnants depuis le début de la saison et deuxièmes du classement. Passés de peu à côté d'un succès retentissant au Racing il y a une semaine, les hommes de Jono Gibbes se déplacent sans complexe sur la Rade pour espérer faire un coup. Une rencontre qui s'annonce intéressante.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3243 vote(s) Toulon Match nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour La Rochelle.

Bayonne - Brive

Pour terminer le week-end, les Bayonnais reçoivent Brive à Jean Dauger (dimanche, 19h). Un match entre concurrents directs pour le maintien. Les Basques sortent d'une période compliquée, impactés par la crise de la Covid-19 qui a touché les rangs basques. Sans jouer pendant un mois, l'Aviron a perdu le rythme et se retrouve 13e après cinq revers de suite. Brive au contraire, est dans une dynamique très intéressante, avec 6 succès sur ses 7 derniers matchs. Une équipe qui est dans l'avancée avec des certitudes contre une équipe sans confiance et acculée, les Brivistes pourraient s'imposer à Bayonne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3231 vote(s) Bayonne Match nul Brive

Notre pronostic : Victoire de Brive.

Clermont - Agen : Match reporté